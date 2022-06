Erster Einsatz in der Türkei

Sie sind flink, nicht allzu schwer und leicht zu trainieren: In Tansania trainieren Wissenschaftler Ratten darauf, Menschen unter Trümmern aufzuspüren. Bald schon sollen sie in der Türkei ihren ersten Einsatz haben. (has)