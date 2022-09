In Italien waren am Sonntag 51,5 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Am frühem Montagmorgen stand dann fest: Giorgia Meloni wird neue Regierungschefin. Damit kommt eine Rechtsallianz an die Macht. Die Resultate werden im Verlauf des Morgens erwartet.

Dominik Straub, Rom Aktualisiert 26.09.2022, 06.10 Uhr