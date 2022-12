Vicepresidenta Francia Márquez sobre la situación en Colombia

Entrevista «Mientras yo hablo aquí, mi gente está luchando por sus vidas»: Una conversación con la Vicepresidenta de Colombia Francia Márquez es la primera vicepresidenta afrocolombiana de su país. En una entrevista con CH Media, habla del papel que debería desempeñar Suiza en las negociaciones de paz con la guerrilla y de la política antidroga de Colombia. Natasha Hähni 29.12.2022, 05.00 Uhr

Francia Marquez es Vicepresidenta de Colombia. (Yoshiko Kusano) Yoshiko Kusno / Yoshiko Kusano

Durante más de 50 años, la guerra civil hizo estragos en Colombia entre los rebeldes de izquierdas, los paramilitares de derechas y el ejército. Hasta que el gobierno alcanzó un acuerdo de paz con el mayor grupo rebelde, Farc, en 2016, los conflictos costaron la vida a unas 220’000 personas.

Tras la disolución de las Farc, su lugar lo ocupó la guerrilla marxista-leninista ELN, que cuenta con unos 5.000 combatientes. El gobierno mantiene actualmente conversaciones de paz con la organización.

En la Misión Permanente de Colombia, a las afueras del centro de Ginebra, la Vicepresidenta Francia Márquez llega para una entrevista exclusiva con «CH Media». Antes de la entrevista, suena su teléfono móvil. Está agitada: malas noticias de casa. Hacer política en Colombia es, como íbamos a aprender, un asunto delicado.

En noviembre, el gobierno colombiano inició negociaciones de paz con la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional (ELN). ¿Cómo es negociar con integrantes de la guerrilla?

Francia Márquez: Estamos intentando devolver la paz y la tranquilidad a nuestro país. Se trata de ayudar a comunidades como la mía, que atraviesan una crisis humanitaria. Sé lo que significa vivir entre conflictos armados, crecer durante las guerras. Por tanto, hay que negociar con grupos armados. Es una visión para devolver la paz a las víctimas, a las comunidades. Eso es lo más importante para mí.

¿Cómo es este plan en términos concretos?

En primer lugar, confirmamos nuestro compromiso de continuar implementando el Acuerdo de Paz ya firmado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, por este motivo, se implicará a los actores armados. El acuerdo fue hecho pedazos por el último gobierno, no se aplicó adecuadamente, lo que provocó la pérdida de muchas vidas; además, se perpetuó un conflicto armado absurdo que no debería haberse producido.

Adicional a esto, muchos jóvenes que antes eran víctimas de esos conflictos son reclutados después por los mismos grupos que los expulsaron de sus zonas rurales. Gracias a las conversaciones con los implicados, a principios de diciembre pudimos resolver un conflicto que había durado décadas en una ciudad.

Francia Marquez Francia Márquez es la Vicepresidenta de Colombia. La activista por los derechos civiles, política y ecologista de 41 años fue reconocida con el premio Goldman Enviromental Prize en 2018. El premio también se conoce como Premio Nobel Verde. En agosto de 2022 fue elegida primera vicepresidenta afrocolombiana del país. Esto junto al ex guerrillero Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas de Colombia.

Suiza fue invitada a acompañar las negociaciones de paz con el ELN. ¿Qué espera el Gobierno colombiano de Suiza?

Suiza siempre ha sido garante de la paz y esperamos que tanto ella como la Union Europea nos apoyen en la aplicación del acuerdo con el ELN. Estados Unidos y México, por ejemplo, ya se han declarado estar dispuestos a hacerlo. Creo que no basta con ser un mero observador solidario. El apoyo económico a la paz también es necesario, incluso esencial.

Por ejemplo, para un nuevo enfoque de la política antidroga. La Unión Europea y Suiza pueden ayudar a definir el nuevo enfoque. No podremos combatir los conflictos actuales con las normas actuales. Con la actual política de drogas, la gente es encarcelada y desplazada. Pero la droga sigue entre la gente, el comercio sigue intacto.

Al fin y al cabo, podemos hablar mucho de política para la paz, pero si no disponemos de los medios financieros para poner en práctica las ideas, nos quedaremos cortos. Por eso es crucial poder contar con el apoyo financiero de Suiza y Europa.

¿Cómo imagina esta nueva política de drogas?

Tenemos que crear alternativas económicas al tráfico de cocaína. Hay que apoyar sobre todo a los campesinos, a los afrocolombianos y a la población indígena.

Despenalizar el consumo de hojas de coca y marihuana, así como su producción, sería un primer paso. Por ejemplo, convirtiéndola en producción para la industria alimentaria y farmacéutica. En este proceso, es imperativo que los derechos humanos también ocupen un lugar central.

¿Cuál es el papel de Suiza en este asunto?

Por ejemplo, queremos centrarnos en tratar el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública y no como uno de delincuencia, como ocurre en nuestro país.

Este enfoque debería contribuir a la desescalada del conflicto armado, en este empeño, esperamos mucho de Europa y Suiza. Nos alegramos de que formen parte de esta segunda fase.

El grupo guerrillero FARC está oficialmente disuelto desde 2016, pero sigue habiendo grupos disidentes. ¿Siguen siendo muy poderosos?

No podemos negar que muchos de estos grupos pueden mantenerse gracias al apoyo político de ciertos sectores. Por tanto, eliminar la política de los conflictos armados también forma parte del reto de alcanzar la paz.

¿Cuál es el mayor reto para el gobierno colombiano en este momento?

No creo que pueda resumirlo en uno. Por desgracia, nos preocupan muchas cuestiones. Entre ellas, la violencia, la desigualdad y la injusticia. También nos preocupan mucho el cambio climático y la justicia social.

Estados Unidos también tiene una vicepresidenta con una agenda social en Kamala Harris. Sin embargo, desde su elección no se ha sabido mucho de Harris. ¿Cómo evitará que le ocurra lo mismo?

No es fácil gobernar, menos aún para nosotros, los negros, y menos aún si eres mujer. Pero estoy firmemente convencida de lo que quiero lograr como Vicepresidenta junto al Presidente Gustavo Petro: justicia social. Afortunadamente, el Presidente comparte los mismos objetivos, por lo que nuestras agendas se complementan bien.

Sin embargo, existen obstáculos en esta búsqueda del cambio en Colombia. Por ejemplo, por la propia estructura del Estado, que no está hecha a nuestra medida; a veces también por la burocracia, que no nos permite avanzar con rapidez... pero a pesar de todo, creo que hemos avanzado y seguiremos avanzando.

Usted ha sido incluida este año en la lista del Financial Times de las 25 mujeres más influyentes del mundo. ¿Qué peso tiene ese reconocimiento? ¿Cómo utiliza su influencia?

Sueño con una sociedad que no sea racista, que no oprima a las mujeres. Una que no destruya el mundo que la alimenta. Si no nos ocupamos de ello hoy, condenamos a la próxima generación.

Alzo la voz para que la gente tome conciencia de ello, no por reconocimiento, lo conseguí porque otros valoran y reconocen mi opinión.

Aunque me hayan premiado, lo que en realidad se está reconociendo es una enorme lucha colectiva, ni siquiera empezó conmigo, empezó con otras mujeres que alzaron la voz para que yo pudiera estar hoy aquí. El premio del Financial Times es también, ante todo, un reconocimiento a las mujeres de América Latina. Fui la única latina reconocida en esta clasificación.

Colombia es un país en conflicto desde hace décadas. Usted también tuvo que abandonar su tierra a causa de los conflictos armados. ¿Es difícil hacer política en un entorno así?

Es difícil ser activista. Es difícil ser político. Justo antes de esta entrevista, recibí una llamada telefónica. Son las dos de la mañana en mi país. Me informaron de un enfrentamiento entre actores armados en mi comunidad natal. Así que mientras yo hablo aquí, mi gente allí está luchando por sus vidas en medio de un conflicto armado. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que cambiar.

Pero usted viajó a Suiza por un motivo diferente. ¿Por qué exactamente?

Durante más de 20 años, varios jefes de Estado han insistido en la creación del Foro permanente sobre Afrodescendencia en la ONU. Ayer tuve el honor de inaugurarlo, lo que es histórico.

¿De qué se trata?

El foro abre muchas posibilidades. Durante el acto, representantes de países africanos y de comunidades afrodescendientes expresaron su preocupación por el racismo sistemático. Afecta a millones de personas en todo el mundo. Los responsables políticos deben desarrollar medidas que repercutan positivamente en la vida de las poblaciones históricamente discriminadas.

¿Por ejemplo?

Un ejemplo es la Reparación Histórica. En 2024 finalizará el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes. Era importante, pero aún no se han realizado los cambios necesarios. En la actualidad, los pueblos africanos e indígenas de todo el mundo siguen sufriendo las consecuencias del colonialismo y la esclavitud que trajo consigo. Así que hablar de reparaciones históricas es el camino hacia la igualdad de vidas. Sólo reconociendo el racismo en los distintos países podremos avanzar hacia la igualdad.

Con frecuencia ha visitado a Suiza. ¿Qué le parece el país?

Me encanta el chocolate suizo, especialmente el blanco. Probablemente el mejor chocolate del mundo. Pero tenemos el mejor cacao del mundo, así que ahí hay conexiones que hacer. (Risas)