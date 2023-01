Entführungsfall Neue Hoffnung im Fall «Maddie» ‒ doch es braucht den langen Atem der Justiz Ein Verdächtigter steht in Deutschland vor Gericht ‒ wegen anderer Sexualdelikte. Gelingt endlich der Durchbruch im Entführungsfall des Jahrhunderts? Einiges spricht dafür. Ralph Schulze, Madrid Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

2007 zeigten die Eltern Kate und Gerry McCann an einer Pressekonferenz in Berlin ein Bild ihrer verschwundenen Tochter Madeleine (Maddie). Soeren Stache / dpa-Zentralbild

Praia da Luz ist ein malerisches Feriendorf an der portugiesischen Algarve-Küste. Weiss getünchte Hausfassaden leuchten in der Wintersonne. Palmen säumen die Promenade des Badeortes, dessen Name auf Deutsch «Strand des Lichtes» lautet. Doch über Praia da Luz liegt der Schatten des wohl bekanntesten Vermisstenfalls der Kriminalgeschichte – der Fall der kleinen Madeleine, die hier vor nahezu 16 Jahren spurlos verschwand.

Seitdem versucht die Polizei herauszufinden, was mit der dreijährigen «Maddie», Tochter des britischen Urlauberpaars Kate und Gerry McCann, geschehen ist. Seit einigen Jahren weisen viele Spuren nach Deutschland, wo ein Verdächtiger in Haft sitzt, über den die Ermittler immer mehr Belastendes zusammentragen. Wird das Schicksal Madeleines nun endlich geklärt?

Das Letzte, was man über «Maddie» weiss, ist: Die Eltern hatten die Vierjährige am 3. Mai 2007 in ihrem Ferienappartement ins Bett gebracht. Dann waren sie in einem nahen Restaurant zum Abendessen gegangen. Als sie zurückkamen, war Madeleine nicht mehr da.

Polizisten drehten jeden Stein in Praia da Luz um, sie gingen unzähligen Hinweisen nach. Aber sie fanden nichts. Sogar die Eltern, die parallel eine internationale Suchkampagne starteten, wurden unter die Lupe genommen und vorübergehend verdächtigt.

Erst zehn Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden Madeleines, im Jahr 2017, kam Hoffnung auf eine Wende auf: Die Polizei bekam einen Tipp. Und zwar nicht aus Portugal, sondern aus Deutschland. Dort meldete sich ein Mann, der sein Gewissen erleichtern wollte. Er berichtete der Polizei, dass ein Bekannter in der niedersächsischen Stadt Braunschweig damit geprahlt habe, «alles über Madeleine zu wissen». Zudem habe ihm dieser Bekannte auf dem Handy Videos vom sexuellen Missbrauch mehrerer Frauen gezeigt.

Dieser Hinweis brachte die Ermittler auf die Spur eines vorbestraften deutschen Seriensextäters namens Christian B., der schon als Jugendlicher wegen des Missbrauchs Minderjähriger aufgefallen war. Und der als Erwachsener lange Zeit in Portugal gelebt hatte.

Die weiteren Untersuchungen bestärkten den Verdacht, dass B. etwas mit Madeleine zu tun haben könnte: Eine portugiesische Handynummer, die B. zugeordnet wird, war zum Tatzeitpunkt in Praia da Luz geortet worden. Zudem wohnte B. viele Jahre an der Algarve – sogar in der Nähe von Praia da Luz.

Lange Reihe brutaler Sexverbrechen

Inzwischen gilt Christian B. als Hauptverdächtiger im Fall Madeleine. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig ermittelt in dieser Sache wegen Mordverdachts gegen den heute 45-Jährigen. B. wird aber nicht nur mit einem möglichen Gewaltverbrechen an Madeleine in Verbindung gebracht. Sondern mit einer ganzen Reihe von Sexualstraftaten, die er – zum Teil mit brutaler Gewaltanwendung – in Portugal begangen haben soll.

Wegen einer dieser Taten, der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin im Jahr 2005, wurde B. inzwischen schuldig gesprochen. Das Landgericht Braunschweig verurteilte ihn deswegen 2019 zu sieben Jahren Haft. Die Tat fand ebenfalls in Praia da Luz statt, nicht weit von jener Ferienanlage, aus der Madeleine zwei Jahre später verschwand. B. war abends in das Haus der Frau eingedrungen, hatte sein Opfer gefesselt und dann vergewaltigt. Per Videokamera filmte er den Gewaltakt.

Bald soll es den nächsten Prozess gegen ihn geben. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig, wo B. zuletzt mit Wohnsitz gemeldet war, hat erneut Anklage gegen ihn erhoben. Aber nicht wegen Madeleine. Sondern wegen fünf anderer Sexualstraftaten, die B. zwischen den Jahren 2000 bis 2017 in Portugal zugeschrieben werden. Wann genau der Prozess stattfinden wird, ist noch offen. Auch der Ort des Verfahrens ist noch unklar, da B.s Verteidiger die Zuständigkeit Braunschweiger Justiz anzweifelt.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft B. konkret drei Taten der jeweils schweren Vergewaltigung und zwei Taten des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Alle Taten sollen sich an der portugiesischen Algarve ereignet haben, wenigstens zwei davon in Praia la Luz. Bei den Opfern der Vergewaltigungen handelt es sich um eine ältere Touristin unbekannter Nationalität, um ein deutschsprachiges Mädchen und um eine 20-jährige Urlauberin aus Irland. Alle drei wurden gefesselt und mit Peitschenhieben misshandelt.

In allen drei Fällen filmte der Täter die Vergewaltigungen. In den beiden Fällen des sexuellen Missbrauchs soll sich B. 2007 und 2017 am Strand und auf einem Spielplatz vor Kindern entblösst und dabei masturbiert haben – im zweiten Missbrauchsfall wurde er am Tatort festgenommen.

Beschuldigter bestreitet alle Vorwürfe

Während die Staatsanwaltschaft bei dieser fünffachen Anklage der Überzeugung ist, genügend in der Hand zu haben, sucht sie im Fall Madeleine noch nach Beweisen, um B. auch dafür verantwortlich machen zu können. Die Ermittler glauben, dass er das Mädchen entführt, missbraucht und umgebracht habe.

B. bestreitet hingegen alle Vorwürfe. Indizien, dass sich die Tat so abgespielt haben könnte, gibt es angeblich: B. soll davon fantasiert haben, ein Kind zu kidnappen, zu missbrauchen und dann verschwinden zu lassen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Madeleine, die am 12. Mai 2023 20 Jahre alt werden würde, nicht mehr lebt.

Er wolle «etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen», hat B. laut «Spiegel» in einem Sex-Chat geschrieben, der in den Ermittlungsakten dokumentiert sein soll. Auf die Bemerkung eines Chat-Partners, dass dies riskant sei, soll B. geantwortet haben: «Och, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden.»

Bestätigt wurde diese Information nicht. Die Staatsanwaltschaft verweist darauf, dass wegen der laufenden Untersuchungen keine Informationen gegeben werden. Die Ermittler schliessen aber nicht aus, dass im kommenden Prozess gegen B. neue Erkenntnisse zu Madeleine auftauchen.

Vor einer formellen Anklage wegen Mordes im Fall Madeleine wollen die Ermittler sicher sein, den Richtigen auf Anklagebank zu setzten. B. wird aller Voraussicht nach noch länger hinter Gitter sitzen. Und Mord verjährt – im Gegensatz zu Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch – nicht.

