Bundesratswahl: Wie hältst du's denn mit Blocher? - Kommentar

Maurer-Ersatz Die Möchtegern-Bundesräte der SVP und die entscheidende Frage: Wie hast du’s mit Blocher? Um Mitternacht endet die Anmeldefrist für SVP-Kandidaten. Christoph Blocher mischt sich angeblich nicht in das Wahlprozedere ein. Und doch ist die B-Frage omnipräsent: Wie viel Nähe, wie viel Distanz zum Patriarch aus Herrliberg? Drei Kandidaten sind fast perfekt ausbalanciert. Der Wochenkommentar. Patrik Müller 4 Kommentare 21.10.2022, 16.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Blocher (Mitte) hat den Takt auch schon stärker vorgegeben: Rechts Albert Rösti, Top-Favorit für die Maurer-Nachfolge, früher der Ex-Parteichef Toni Brunner. Keystone

Eigentlich dürfte die Suche nach dem Ersatz für Bundesrat Ueli Maurer nur von einer Frage geleitet sein: Wer ist der oder die Beste?

Doch so funktioniert Politik natürlich nicht, schon gar nicht in der föderalistischen, konkordanten Schweiz. Darum werden die geografische Herkunft, das Geschlecht und die Vernetzung in Bundesbern verhandelt. Und weil wir es mit einem SVP-Sitz zu tun haben, schwebt wie ein Damoklesschwert die Frage über jedem Kandidaten: Wie hast du’s mit Blocher?

Zu viel Distanz zu Blocher schmälert die Nominationschancen innerhalb der Partei, zu viel Nähe verunmöglicht die Wahl in der Bundesversammlung, die zu drei Vierteln aus Nicht-SVP-Mitgliedern besteht. Letzteres erfuhr Fraktionschef Thomas Aeschi, der 2015 so offensichtlich Blochers Mann war, dass Guy Parmelin durchmarschierte.

Die fünf Bewerber im Blocher-Check

Hervorragend positioniert ist in der B-Frage Albert Rösti. Er war Parteichef, was nicht ohne Blochers Plazet geht, und Kampagnenchef der erfolgreichen Masseneinwanderungsinitiative. Sein Trumpf ausserhalb der SVP ist die Wahlniederlage 2019: Danach wurde er von Blocher als Präsident der SVP abserviert («Sanierungsfall»), was der Berner tapfer ertrug und mithalf, ihn für Mitte-links zum favorisierten Kandidaten zu machen. Gestärkt wird er in diesem Lager durch die Angriffe aus Roger Köppels «Weltwoche».

Auch der Zuger Regierungsrat Heinz Tännler ist schlau ausbalanciert. Er steht wie Blocher für tiefe Steuern, eine schlanke Verwaltung und stammt aus einem finanzstarken Geberkanton (Röstis Handcap), geht mithin fast als Zürcher durch. Nicht aber als Herrliberger: Dort war Tännler noch nie, wie er in dieser Zeitung wohlkalkuliert zu erwähnen wusste. Ausserhalb der SVP hilft ihm auch, dass er einst für das EU-Rahmenabkommen war.

Der Überraschungskandidat der Woche, der Rechtsprofessor und ehemalige SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt, ist Blocher geografisch am nächsten. Seine Karriere begann mit einem nach Herrliberg adressierten Brief, in dem er 2012 Blocher sein Unverständnis darüber mitteilte, dass das Bundesgericht die Ausschaffungsinitiative unterlief. Daraus entstanden die Selbstbestimmungsinitiative – und Vogts Kandidatur für National- und Ständerat. Doch Vogt hat noch eine andere Seite: Er befürwortet die Ehe für alle und legale Drogen. Vogt ist ein origineller Typ, aber auch ein Risiko für die SVP. Er war als Nationalrat ein Einzelgänger, wirkte oft unglücklich – würde er die Hitze in der heissesten helvetischen Politküche aushalten? Manch einer links der SVP könnte versucht sein, der Volkspartei dieses Experiment aufzuzwingen.

Weniger dringlich stellt sich die Blocher-Frage beim Berner Ständerat Werner Salzmann, einem linientreuen SVPler, der sich ausserhalb der Sicherheitspolitik wenig profiliert hat. Und da wäre noch die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger, die praktisch aus dem Rennen ist. Sie verhedderte sich nicht im Dreieck Stans-Herrliberg-Bern, sondern stolperte über die Achse Stans-London. Sie besitzt auch den britischen Pass, was sie erst abstritt.

Die lupenreine Lehre ist nicht mehr im Bundesrat vertreten

Was auffällt: Unter den fünf Papabili befindet sich kein Blocherianer. Toni Brunner, Esther Friedli (beide SG), Thomas Matter (ZH) und Magdalena Martullo (GR) nahmen sich aus dem Rennen. Somit ist auch klar, dass die «Herrliberger SVP» ihren Sitz im Bundesrat verliert, den sie mit Blocher selbst (2003 bis 2007) und seit 2009 mit Ueli Maurer hatte. Der Bauernsohn mit KV-Lehrabschluss war inhaltlich ein lupenreiner Blocherianer, auch wenn er menschlich nie warm wurde mit dem milliardenschweren Unternehmer und Kunstsammler.

Blocher beteuerte am Freitag auf seinem TV-Internetsender, er sei bei der Kandidatenkür «ausserhalb» geblieben. «Ich lasse das laufen», sagte er. Ob das stimmt oder nicht, bleibe dahingestellt, denn Blocher weiss, dass die öffentliche Unterstützung für einen Kandidaten einem Todeskuss gleichkäme. Dass keiner seiner Vertrauensleute in den Ring steigt, wird der Schweizer Politik keine neue Richtung geben, deutet aber auf eine Emanzipation seiner Partei hin. Das ist nach 30 Jahren Blocher-SVP nicht zu unterschätzen.

4 Kommentare Markus Geiger vor 31 Minuten 1 Empfehlung Herr Patrik Müller, Sie sind mir bisher löblich als neutraler Journalist aufgefallen. Leider folgen Sie dem allgemeinen Trend, links und grün zu loben und wie Ihre Berufskollegen gegen wählerstärkste Partei zu schiessen. Das ist eigentlich für einen TOP-Mann wie Sie nicht würdig. "Patriarch aus Herrliberg". Das können SIE besser.Zur Sache: die SVP hat soweit eine gute Auswahl. Dass einige sehr fähige Kandidaten ihren Beruf zugunsten des Exekutivamtes "opfern" wollen, muss man verstehen bzw. akzeptieren. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen