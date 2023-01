Deutschland Verteidigungsministerin als «Sicherheitsrisiko» – nach ihrem peinlichen Silvester-Video fragt sich ganz Berlin: Wie lange noch? Seit ihrem Amtsantritt stolpert die deutsche Verteidigungsministerin von einer Panne zur nächsten - allein der Bundeskanzler behauptet, sie wäre ein Ass. Cornelie Barthelme, Berlin Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erntet nach peinlichem Silvestervideo Kritik. Fabian Sommer / DPA

Auch am dritten Tag von 2023 ist Christine Lambrecht die IBUK von Deutschland. Ausgeschrieben heisst das die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt in Friedenszeiten. Für Lambrecht selbst, die Ministerin der Verteidigung, ist das die schiere Selbstverständlichkeit.

In den politisch interessierten Kreisen der Republik allerdings wundert man sich. Nach dem Video, das Lambrecht in der Silvesternacht gedreht und auf Instagram veröffentlicht hat, haben viele damit gerechnet, dass der Kanzler seine Parteifreundin feuern wird. Selbst Koalitionäre sagen das hinter vorgehaltener Hand. Und dazu: «Endlich…»

Falls Olaf Scholz daran aber überhaupt denkt - dann sagt er es nicht. Und so bleibt als Äusserung der Bundesregierung stehen, wie Lambrecht, im helllilafarbenen Mantel und windumtost, im silvesternächtlichen Berlin in das Getöse von Böllern und Raketen hinein sagt: «Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte, viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön.»

Der Kanzler schweigt – und Lambrechts Mitarbeiter ebenso

Falls Scholz das peinlich findet oder beschämend oder gar einer Ministerin unwürdig - dann sagt er auch das nicht. Selbst die stellvertretende Regierungssprecherin verweigert eine Auskunft im Namen des Kanzlers. «Ich sehe», sagt Christiane Hoffmann mit fast zwei Tagen Abstand, «jetzt keinen Anlass das hier zu bewerten.»

Bleibt der Sprecher des Ministeriums - und damit auch der Ministerin, der Oberst im Generalstabsdienst Arne Collatz. Er lehnt nicht nur ab, das Filmchen zu kommentieren, er kennzeichnet es als Lambrechts reine Privatangelegenheit: «Ihre Worte» - und «keine dienstlichen Ressourcen». Was natürlich Unsinn ist: Eine Bundesverteidigungsministerin ist nie privat - erst recht nicht, wenn sie sich bei der Truppe bedankt.

Deutlicher kann Collatz, der Soldat, nicht machen, wie Lambrecht nach gerade mal knapp 13 Monaten als Chefin von Hardthöhe und Bendlerblock, den beiden Standorten des Ministeriums in Bonn und Berlin, dasteht: ohne das Vertrauen der Armee, isoliert im Ministerium, unfähig, die Republik auch nur halbwegs seriös zu repräsentieren. Gescheitert also, zusammengenommen. Und nicht an den Verhältnissen, sondern an sich selbst.

Ein Missgriff nach dem anderen

Schon in friedlicheren Zeiten wäre das Grund genug für eine Entlassung. Zumal Lambrecht ja in Serie patzt und versagt. Es fing mit der Weigerung an, sich die militärische Rangordnung einzupauken und die Militärs korrekt mit ihren Dienstgraden anzusprechen. Es ging weiter mit den 5000 Helmen für die von Russland bedrohte Ukraine - und mit einem nur mühsam als Diensttermin getarnten Hubschrauberflug in den Osterurlaub auf Sylt samt ihrem Sohn. Und es war mit der im Bundestag über den langjährigen Eckpfeiler der Flugabwehr geäusserten Behauptung, «der Gepard ist kein Panzer», noch lang nicht vorbei.

Spätestens da, im Sommer, rechnete das ganze Regierungsviertel damit, dass Scholz seine Ministerin abkommandieren würde. Eine Befehlshaberin, die über die Streitkräfte der viertgrössten Wirtschaftsmacht der Welt gebietet und noch nicht einmal wissen will, was jeder Rekrutin als Basiskenntnis abverlangt wird: Selbst in der Ampel fand man, die zum Truppenbesuch in Afrika auf High Heels stöckelnde Lambrecht sei eine einzige Peinlichkeit. Die Union als grösste Oppositionsfraktion aber nannte sie schon da ein Sicherheitsrisiko.

Nun hat Scholz Lambrecht nicht nur selbst ausgesucht, sie mit der Ernennung von ihrem frei gewählten politischen Ruhestand abgehalten. Er hatte auch schon vor ihrem Amtsantritt beschlossen, dass sie «eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin» werden würde.

Und er vertraute ihr drei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine in seiner «Zeitenwende»-Rede das grösste militärische Friedenserhaltungsprojekt seit Jahrzehnten an: Die von ihren CDU- und CSU-Vorgängern und -Vorgängerinnen heruntergewirtschaftete Bundeswehr wieder in einen verteidigungsfähigen Zustand zu bringen. 100 Milliarden Euro gab Scholz Lambrecht dafür in die Hand. Und nennt sie, obwohl sie mit dem Geld sichtlich nichts anzufangen weiss, stur eine «erstklassige Verteidigungsministerin».

Natürlich ist Scholz zu intelligent, um sich das selbst zu glauben. Allerdings ist er auch zu eitel, um sich seinen Irrtum einzugestehen. Selbst in der Ampel, selbst in der SPD sehen sie spätestens jetzt, dass jeder Tag, an dem der Kanzler die Ministerin weiter herumpfuschen lässt, auch ihn Reputation kostet. Und die Republik Sicherheit und Vertrauen in der Welt. Sie sagen das auch - inoffiziell. Offiziell aber schweigen sie wie Scholz. Noch.

