Deutschland Sie machten Jagd auf Feuerwehrleute und Sanitäter: Die Gewalteskalation in Berlin war beispiellos – aber absehbar Zu lange hat Berlin so getan, als sei Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Sanität eine vernachlässigbare Ausnahme. An Silvester bekam die Stadt die Quittung dafür. Cornelie Barthelme, Berlin 1 Kommentar 03.01.2023, 18.27 Uhr

Feuerwerkskörper detonieren vor Berliner Polizisten: In der Silvesternacht kam es zu Angriffen auf Einsatzkräfte durch randalierende junge Männer. Bild: Julius-Christian Schreiner/DPA

Am Tag danach wollen wieder einmal alle keine Ahnung gehabt haben von der Gefahr. Die regierende Bürgermeisterin nicht, die Innensenatorin nicht und auch nicht der Bezirksbürgermeister von Neukölln, der Zentrale der Gewalteskalationen in der Silvesternacht. «Angesichts des Ausmasses der Zerstörungen bin ich schockiert», sagt Martin Hikel (SPD).

«Wir werden erneut im Senat über die Ausweitung von #Böllerverbotszonen sprechen und Konsequenzen aus dieser #Silvesternacht ziehen müssen», twittert Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Es sind die üblichen Reaktionen auf übliche Ereignisse, die jedoch so unüblich eskalierten, dass das Wort «Silvester-Krawalle» sie nicht wirklich charakterisiert.

Die Berliner Feuerwehr schreibt am Ende ihrer Silvesterbilanz, man sei «fassungslos und traurig» über die «Masse und Intensität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte». Und dann zählt sie auf, was ihre Wehrleute ab Mitternacht in die Zentrale meldeten: «Schreckschusspistole ins Gesicht gehalten», «Augenverletzung durch Pfefferspray», «gezielter Beschuss mit Pyrotechnik während der Löscharbeiten», «Behinderungen der Einsatzmassnahmen durch Barrikaden», «Plünderung von Einsatzfahrzeugen durch vermummte Personen».

«Wir werden mit Pyrotechnik beschossen»: Berliner Feuerwehr postet Video auf Youtube von der Gewaltnacht.

Am Ende der Nacht sind bei 1717 Einsätzen 15 Wehrleute verletzt worden, einer muss ins Spital. Die Polizei meldet 41 Verletzte. Und 159 Festgenommene, überwiegend junge Männer und Jugendliche.

Böller in ein Polizeiauto geschossen

Man kann die Gewalt anderentags betrachten, in Videoclips, die ihren Weg aus den sozialen Netzwerken auf die Websites der Berliner und nationalen Zeitungen finden. Man sieht beispielsweise, wie ein junger Mann mit einer Pistole auf ein stehendes Polizeiauto zielt und durch die geöffnete Seitenscheibe der Fahrerseite einen Böller schiesst, der im Inneren grellleuchtend detoniert. Der Schütze geht vom Strassenrand seelenruhig zurück in eine Gruppe Feiernder. Er sieht so aus, wie die deutsche Öffentlichkeit sich anderentags alle Randalierer und Brandstifter vorstellt: wie ein Migrant.

Dass am 1. Januar noch nichts bewiesen ist, auch am 2. und am 3. vieles und das meiste über die Identität der Täter noch im Vermutungsbereich, dass also nicht in den Zeitungen steht, es handle sich ganz eindeutig um nicht deutsche Gewalt, führt zu den ebenfalls üblichen Vorwürfen gegen Politik und Medien, hier solle gelogen und totgeschwiegen werden. Heraus ist bis Dienstag spätnachmittags aber nur, dass mindestens 103 der Festgenommenen wieder frei sind. In der öffentlichen Wahrnehmung passt das zur Forderung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach Strafen «mit der ganzen Härte des Gesetzes» wie die Faust aufs Auge. Und dieses Bild zur Situation.

Aber das Thema «Gewalt durch Migranten» ist gesetzt. Und dazu der Verdacht, der rot-rot-grüne Berliner Senat wolle die Realität verschweigen, weil sie ihm nicht ins Programm passe oder in die Ideologie, ganz sicher nicht in den gerade anlaufenden Wahlkampf. Giffey & Compagnie schrien nach einem Böllerverbot, um damit die wirklichen Probleme zu verdecken.

Gewalt ist Alltag in den Notaufnahmen

Man kann auf diese Idee kommen, weil ja Gewalt gegen Hilfskräfte in Berlin längst kein Silvester-Phänomen mehr ist. In den Notaufnahmen der Kliniken gehört sie zum Alltag; im Frühjahr hat eine Umfrage der «Aktion: Notaufnahmen retten» ergeben, dass 94 Prozent der dort Beschäftigten in den zurückliegenden zwölf Monaten Gewalt erlebt hatten. Und nun sind – oder tun – die Regierenden überrascht.

690 brennende Autos: In Paris sind Silvester-Krawalle bereits Alltag Frankreich ist das Pionierland des Autobfackelns an Neujahr – und des allgemeinen Wegschauens in den Tagen danach. In Banlieue-Vierteln, selten auch in Stadtzentren wie in Strassburg, veranstalten Jugendliche seit gut zwanzig Jahren ihr eigenes Silvester-Feuerwerk. Diesmal brannten in Frankreich 690 Autos aus. Und wie reagierte Innenminister Gérald Darmanin? Er freute sich über den «historischen Rückgang» gegenüber dem Vorjahr (874 verkohlte Autos). Trotz 490 Verhaftungen ortete Darmanin «keine nennenswerten Zwischenfälle». Nur wenige Twitterkommentare halten sich noch über das nationale Verdrängen programmierter Vandalenakte auf: «Schande über diese Regierung», die alle Bürger «hinters Licht führt», schrieb eine Frau. Auch in der Vorstadt Aulnay-sous-Bois schauen nicht alle weg: Dort patrouillieren seit Jahren nicht Polizisten, sondern afrikanische Mütter, die ihre 13- und 14-jährigen Sprösslinge mit ihren Feuerzeugen eigenhändig von der Strasse holen. (brä)

Gerade in Neukölln aber hatte schon in den Nullerjahren der damalige Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) vor dem Totschweigen der Probleme durch den hohen Anteil von Migranten gewarnt. Seine Devise: «Eine Gesellschaft muss so viel Selbstbewusstsein haben, dass sie regelkonformes Verhalten im Interesse aller durchsetzt.» In der SPD war Buschkowsky wegen seiner Offenheit – mit der er «Multikulti» für «gescheitert» erklärt hatte und «Araber und Türken» für «integrationsunwillig» – umstritten gewesen, mindestens.

Jetzt sagt der arabisch-palästinensischstämmige Berliner Psychologe und Autor Ahmed Mansour, der Bücher schreibt «gegen falsche Toleranz und Panikmache» bei der Integration: «Wir müssen endlich aufhören, solche Phänomene und Debatten punktuell wahrzunehmen.» Unter den Angreifern seien viele Migranten, die den demokratischen Staat und seine Polizei als schwach wahrnähmen und verachteten – und ihn und andere als Vertreter des Staats wahrgenommene Institutionen deshalb attackierten.

Von einem Reflex spricht die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci in einem Interview mit dem «Spiegel». Es gebe, nicht nur in Neukölln, «hoffnungslos Abgehängte» – vielleicht häufiger in Migrantenkreisen, aber nicht nur dort – deren Lebensprinzip sei: «Die sind vom Staat, und wir sind gegen die.» Die Mehrheit der Neuköllner wünsche sich ein härteres Durchgreifen gegen diese Gewalttätigen, so Balci, einen Staat, der mehr Stärke zeige: «Die arabischen und türkischen Vereine sagen mir, es helfe nichts, wenn ein jugendlicher Straftäter dreimal den Schulhof fegen müsse.»

