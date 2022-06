Am Wochenende sind nahe Berlin zwei grosse Waldflächen in Brand geraten. Rund 1400 Einsatzkräfte kämpften am Sonntag gegen die Flammen. Nun hoffen Anwohner und die Feuerwehr, dass Regen und Gewitter Entspannung bringen.

20.06.2022, 08.18 Uhr