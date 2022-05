Bremerhaven: Schiesserei an Schule, Täter offenbar festgenommen

Deutschland Polizei berichtet über Schiesserei an Gymnasium in Bremerhaven – Täter offenbar festgenommen An einer Schule in Bremerhaven hat ein Mann das Feuer eröffnet. Dabei sei eine Person verletzt worden. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter mittlerweile festnehmen können. 19.05.2022, 11.23 Uhr

An einem Gymnasium in Bremerhaven im Nordwesten Deutschlands ist am Donnerstag geschossen worden. Eine Person sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handle es sich um eine Frau. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden.