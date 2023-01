Scholz’ Coup: Warum Pistorius eine gute Wahl sein könnte

Deutschland Olaf Scholz’ Überraschungscoup: Warum Boris Pistorius als Verteidigungsminister ein guter Griff sein könnte Der deutsche Kanzler benennt einen erfahrenen Regionalpolitiker, dessen Name keiner auf der Rechnung hatte, als neuen Ressortchef. Nun steht Pistorius vor einem Berg von Aufgaben. Hansjörg Friedrich Müller, Berlin Jetzt kommentieren 17.01.2023, 13.28 Uhr

Der Sozialdemokrat Boris Pistorius soll laut Medienberichten neuer deutscher Verteidigungsminister werden. Bild: Julian Stratenschulte/DPA

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gilt als eigenwilliger Regierungschef, der sich nur ungern dreinreden lässt. Diesem Ruf hat er am Dienstag alle Ehre gemacht, als er verkündete, dass Boris Pistorius neuer deutscher Verteidigungsminister werden soll. Seit Freitagabend, als der Abgang der bisherigen Amtsinhaberin Christine Lambrecht bekannt geworden war, hatten die Medien über mögliche Nachfolger spekuliert. Pistorius’ Name hatte niemand auf der Rechnung.

Das hat auch damit zu tun, dass der Sozialdemokrat bis jetzt nur auf regionaler Ebene aktiv war: Seit 2013 ist er Innenminister des Bundeslandes Niedersachsen. Eine gewisse überregionale Prominenz erlangte der verwitwete Vater zweier Töchter dadurch, dass er von 2016 bis 2022 mit Doris Schröder-Köpf liiert war, der Ex-Frau des früheren Kanzlers Gerhard Schröder.

Aufmerksamkeit über Niedersachsen hinaus verschafften Pistorius aber auch sein robustes Vorgehen gegen militante Islamisten und seine letztlich erfolglose Kandidatur für das Amt des SPD-Chefs, bei der er 2019 unter anderem gegen Scholz antrat.

In der Tradition Helmut Schmidts

Als Militärpolitiker fiel er bisher nicht auf. Ein Makel muss dies nicht sein, passt er sonst doch gut ins Anforderungsprofil: Innerhalb der SPD gilt Pistorius eher als Konservativer, womit er in einer Traditionslinie populärer sozialdemokratischer Verteidigungsminister wie Helmut Schmidt oder Peter Struck steht. Zudem werden ihm Führungserfahrung und eine rasche Auffassungsgabe bescheinigt. Zu dem Russland-freundlichen Hannoveraner Netzwerk rund um Schröder zählte er nie.

Für Pistorius spricht auch seine relativ lange Erfahrung als Regierungspolitiker. Dass sich der Jurist mit 62 Jahren dem Rentenalter nähert, könnte eher ein Vorteil sein: Das Amt des deutschen Verteidigungsministers gilt als äusserst undankbar; es mit einem Politiker zu besetzen, der relativ wenig zu verlieren hat, könnte vor diesem Hintergrund ein kluger Schachzug Scholz’ sein.

Dass Deutschland mit Pistorius wieder einen Verteidigungsminister bekommt, der selbst Wehrdienst geleistet hat, dürfte demgegenüber keine grosse Rolle gespielt haben, auch wenn konservative Deutsche dies eher mit Wohlgefallen betrachten dürften. Geschlechterparität besteht in Scholz’ Kabinett nun vorerst nicht mehr.

Bald wird er sich mit der Panzerfrage beschäftigen müssen

Als Minister steht Pistorius vor einem Berg an Aufgaben. Deutschland hat sein Militär über Jahrzehnte vernachlässigt; seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine soll es mit Milliardeninvestitionen ertüchtigt werden, die nach Ansicht von Kritikern allerdings längst nicht hoch genug sind.

Am Freitag steht für den neuen Minister bereits eine erste Bewährungsprobe an: Dann findet ein Treffen im sogenannten Ramstein-Format statt, bei dem er mit ausländischen Amtskollegen über mögliche Panzerlieferungen an die Ukraine reden wird. Dabei steht Deutschland zunehmend unter Druck, weil es Kiew nach wie vor keine Leopard-2-Kampfpanzer überlassen will.

