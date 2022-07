Deutschland Nach Relativierung eines umstrittenen Nationalhelden – Kiew pfeift seinen Polter-Diplomaten Andrej Melnyk zurück Stepan Bandera gehört zu den strittigsten Figuren der ukrainischen Geschichte: Die einen verehren ihn für seinen Kampf für die Unabhängigkeit, für die anderen ist Bandera ein Faschist. Der ukrainische Botschafter in Berlin verweigerte die Distanzierung des Nationalisten – das wird ihm nun zum Verhängnis. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Freundlich in der Erscheinung, markig in der Wortwahl: Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrej Melnyk. Keystone

Mit seinem grauen, nach hinten geföhntem Haar, dem dunklen Anzug mit Krawatte, den akkurat polierten Schuhen und der dunkel umrandeten Brille wirkt Andrej Melnyk wie der Vorzeigediplomat. Seitdem Russland sein Heimatland so brutal überfallen hat, ist Andrej Melnyk, seit 2014 in Berlin im Amt, ein oft gesehener Gast in den deutschen Talkshows. Meist redet er dann in ruhigem Ton und in astreinem Deutsch über den Krieg. Er kommt stets sehr sympathisch rüber.

Doch Melnyk kann auch anders. Wenn er über die schleppenden deutschen Waffenlieferungen spricht, die deutsche Abhängigkeit russischer Energie geisselt oder den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier für seine russlandfreundliche Politik der Vergangenheit kritisiert, verwendet der 46-Jährige Worte, die so überhaupt nicht mehr zu einem Diplomaten passen.

Dann ist Bundeskanzler Olaf Scholz eine «beleidigte Leberwurst» oder der SPD-Aussenpolitiker Michael Roth ein «Arschloch». Der Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi und seine Parteikollegen bekommen dann für ihre Kritik an deutschen Waffenlieferungen von Melnyk ebenfalls brutale Schelte. In einem giftigen Melnyk-Tweet heisst es:

«Halten Sie lieber ihre linke Klappe!»

Twitter ist das bevorzugte Medium Melnyks, um seine gepfefferten Botschaften an den Mann oder die Frau zu bringen. Im politischen Berlin sorgt der ukrainische Botschafter bisweilen für Unverständnis. Ihn laut zu kritisieren, wagt trotzdem kaum jemand, vielmehr werden ihm verbale Fehltritte verziehen. Denn hier kämpft ein Diplomat für das Überleben seiner Heimat. Der Sohn aus akademischem Haus im westukrainischen Lwiw hat Familienmitglieder in der Ukraine, die in U-Bahn-Schächten vor russischen Bomben Schutz suchen und um ihr Leben fürchten.

Relativierung von Banderas Mitverantwortung an Massenmorden

Doch nun hat es Melnyk möglicherweise zu weit getrieben. In einem Interview mit dem Journalisten Thilo Jung für dessen Youtube-Kanal «Jung & Naiv» hat Melnyk seine unkritische Haltung gegenüber dem ukrainischen Nationalisten und Partisanenführer Stepan Bandera dargelegt – zum wiederholten Male.

Bandera wird vor allem in der Westukraine für seinen Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion während der Zeit des Zweiten Weltkriegs verehrt, in Russland steht Bandera bis heute allerdings für einen ukrainischen Faschismus, der mit Hitler-Deutschland paktierte. Bandera war ideologischer Führer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN). Nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1941 in Lwiw arbeiteten die ukrainischen Nationalisten vorübergehend mit den Nationalsozialisten zusammen.

Verehrung einer umstrittenen Heldenfigur: Eine Frau hält in Kiew anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum 110. Geburtstag von Stepan Bandera ein Porträt des Nationalistenführers in die Höhe. Keystone

Für Historiker ist erwiesen, dass die OUN unter anderem an Pogromen gegen die jüdische Zivilbevölkerung, aber auch Massenmorden gegen Polen und Russen beteiligt war. Zwar sind Bandera keine persönlichen Beteiligungen nachzuweisen, doch laut Historikern ist klar, dass Bandera seine Anhänger auf eine Feindschaft gegen «Moskowiten, Polen, Ungarn und Juden» einschwor, wie es in einem Flugblatt Banderas hiess. Melnyk wies in dem Interview zurück, Bandera sei für Massenmorde mitverantwortlich.

«Es gibt keine Belege, dass Banderas Truppen Hunderttausende Juden ermordet haben.»

Melnyk dementierte auch die historisch erwiesene Tatsache, dass Bandera mit den Nazis kollaboriert hatte. Zudem habe es auch Massaker von Polen gegenüber Ukrainern gegeben. Auf Distanz zu Bandera gehe er nicht. «Ich werde dir heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere. Und das wars!», würgte er das Gespräch fast patzig ab.

Melnyks Aussagen haben zu Kritik geführt. Polens Vizeaussenminister forderte eine Entschuldigung von der Regierung in Kiew. Kritik übte auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Schon am Freitag distanzierte sich das ukrainische Aussenministerium von seinem Botschafter. Die Meinung von Andrej Melnyk gebe «nicht die Position des ukrainischen Aussenministeriums wieder», hiess es in einer Erklärung.

Laut Medienberichten läuft Melnyks Zeit in Berlin nun ab. Er soll im Herbst im Aussenministerium in Kiew arbeiten. «Ich tue einfach meinen Job. Es geht um das Überleben der Ukraine, meiner Heimat», sagte er vor einiger Zeit. Er bitte alle um Entschuldigung, denen er zu nahe getreten sei.

