Deutschland: Klimaaktivisten kleben sich an Dirigentenpult fest

Ein Klimaprotest in der Hamburger Elbphilharmonie hat kürzlich ein abruptes Ende genommen. Zwei Aktivisten klebten sich an einem Dirigentenpult fest. Weil dieses nicht an der Bühne angeschraubt war, wurden die beiden einfach samt der Stange aus dem Saal abgeführt. (has)

27.11.2022, 14.27 Uhr