Lützerath: Die Räumung steht vor ihrem Ende

Deutschland Die Räumung von Lützerath steht vor ihrem Ende: Mindestens zwei Besetzer haben sich in einen Tunnel zurückgezogen Im Westen Deutschlands versuchen Aktivisten, einen Weiler zu retten, der dem Braunkohleabbau weichen soll. Dabei wenden sie sich auch gegen die Grünen, die den Polizeieinsatz mittragen. Dieser soll am heutigen Freitag zu Ende gehen. Hansjörg Friedrich Müller, Berlin 1 Kommentar Aktualisiert 13.01.2023, 08.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verlassene Strukturen der Aktivisten in Lützerath. Bild: Rolf Vennenbernd/DPA

Die Schlacht, die am Mittwoch in dem kleinen Dorf Lützerath im Westen Deutschlands begonnen hat, sollte eigentlich seit langem geschlagen sein: Aktivisten versuchen, eine Räumung des Weilers abzuwenden, doch dass dieser dem Braunkohletagebau weichen muss, ist seit langem beschlossene Sache: Lützerath liegt am Rand der Grube Garzweiler II, die ein letztes Mal erweitert werden soll. Die rund 100 Einwohner des Ortes haben diesen verlassen und wurden vom Energiekonzern RWE entschädigt; zuletzt lebten nur noch die Aktivisten in Lützerath.

Am heutigen Freitag soll die Räumung abgeschlossen werden. Einige Besetzer harren derzeit offenbar in einem unterirdischen Gang aus. Die Situation sei gefährlich, da die Einsatzkräfte keine Kenntnisse über die Stabilität und die Luftzufuhr des Tunnels hätten, erklärte die Polizei. Wie viele Personen sich unter der Erde befinden, ist unklar; es seien «mehr als zwei», hiess es aus dem Kreis der Aktivisten.

Wohl auch wegen des schlechten Wetters kamen die Ordnungskräfte am Donnerstag schneller voran als erwartet; am Nachmittag wurden Holzhütten und Barrikaden abgerissen. Rund 200 Besetzer hatten bereits am Mittwoch aufgegeben. Zuvor hatten sich die Aktivisten mit Händen, Füssen und Worten gegen die Räumung gewehrt. «Bullen, verpisst euch» zählte dabei noch zu den weniger schlimmen Beleidigungen, welche sich die aus ganz Deutschland angerückten Polizisten anhören mussten. Mehrere Hundert Demonstranten unterstützten die Besetzer; am Mittwoch flogen Steine und mindestens ein Molotowcocktail.

Für die Grünen ist Lützerath ein Problem

Eigentlich will Deutschland aus der Kohleenergie aussteigen, um das Klima zu schützen. Letztes Jahr schlossen die deutsche Regierung, das Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem Lützerath liegt, und RWE eine Vereinbarung: Der Ausstieg wird in dem Bundesland von 2038 auf 2030 vorgezogen; drei Kraftwerke werden früher abgeschaltet; fünf Orte, deren Bewohner hätten umsiedeln müssen, bleiben bestehen. Die Kohle, die unter Lützerath liegt, wird allerdings wegen der derzeitigen Energiekrise gebraucht – und um den Betrieb bis 2030 zu gewährleisten. Auch grüne Politiker hatten den Kompromiss mit ausgehandelt.

Video Unit

Für die Grünen sind die Vorgänge in Lützerath ein Problem: Sie sitzen sowohl in Berlin als auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf mit in der Regierung. Die Partei solle «ihre bewaffneten Truppen zurückziehen», rief ein junger Mann einem Grünen-Politiker zu, der am Dienstag in Lützerath vorbeischaute. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck verteidigte die Räumung. «Die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol», sagte er am Mittwoch.

Polizisten beim Wegtragen eines Demonstranten (Mittwoch). Bild: Michael Probst/AP

Ähnlich wie bei den Klimaaktivisten der «Letzten Generation» scheint sich auch hier eine neue Umweltbewegung zu bilden, welche die grüne Partei umso weniger als Verbündeten betrachtet, je mehr die Grünen Realpolitik betreiben. Auch die eigene Jugendorganisation stellte sich gegen die Gesamtpartei: Die Polizei greife grundlos friedliche Demonstranten an, behauptete Timon Dzienus, einer der beiden Chefs der Grünen Jugend.

Kohle muss Gas und Kernkraft ersetzen

Dass Deutschland ein wenig länger als ursprünglich geplant an der Kohleverstromung festhalten muss, hängt mit dem Krieg in der Ukraine, aber auch mit der Energiewende zusammen: Wegen der Sanktionen gegen Russland produziert die Bundesrepublik weniger Strom aus Gas; dennoch konnte sich die Berliner Koalition nicht dazu durchringen, die drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke länger als bis zum April am Netz zu lassen. Also müssen Kohlekraftwerke einspringen.

Dennoch dürfte sich die Geschichte des Braunkohleabbaus in Deutschland ihrem Ende zuneigen: Lützerath ist wohl der vorletzte Ort, der dem Tagebau weichen muss. Bis 2024 soll noch das Dorf Mühlrose im Nordosten Sachsens verschwinden. Der Widerstand ist dort sehr viel geringer als im Westen, auch weil der Kohleabbau für die vergleichsweise kleinen und wirtschaftlich schwachen ostdeutschen Bundesländer eine bedeutendere Rolle spielt als für das grosse Nordrhein-Westfalen.

Anders als die tieferliegende Steinkohle lässt sich Braunkohle meist im Tagebau fördern; das macht ihren Abbau vergleichsweise einfach. Die ökologischen, sozialen und kulturellen Kosten sind gleichwohl hoch: Im Rheinland und den drei ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind über die Jahrzehnte Mondlandschaften entstanden, die nach dem Abzug der Bagger mit hohem Aufwand renaturiert werden müssen. 300 Siedlungen fielen in Deutschland dem Tagebau zum Opfer; rund 100’000 Menschen wurden umgesiedelt.

Polizisten versuchen nach Lützerath vorzurücken (Mittwoch). Bild: Rolf Vennenbernd/DPA

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen