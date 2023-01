22 Verfahren zu Berliner Silvester-Krawallen eingeleitet

In der Nacht vom 1. Januar kam es in Berlin zu beispiellosen Gewaltakten gegen Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute. Nun hat die Berliner Polizei in Zusammenhang mit den Krawallen 22 Verfahren an die Staatsanwaltschaft übergeben.

09.01.2023, 12.58 Uhr