Auto fährt in Berlin in Personengruppe: Ein Toter und Verletzte

Auto fährt in Berlin in Personengruppe: Ein Toter und mehrere Verletzte

Am Mittwochvormittag ist in der Innenstadt von Berlin ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Dabei kam eine Person ums Leben und weitere wurden verletzt. Der Fahrer des Personenwagens wurde von der Polizei festgehalten. Noch ist es unklar, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Unfall handelt.