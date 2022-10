Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk verlässt Berlin

Deutschland Andrij Melnyk redete den Deutschen ins Gewissen, nun verlässt er Berlin – seine Bilanz fällt pessimistisch aus Mit seiner Kritik an seinem Gastland traf der ukrainische Botschafter einen Nerv: Die Deutschen ärgerten sich über ihn, weil sie ahnten, dass er im Grunde recht hatte. Doch am Ende übersteuerte er. Hansjörg Friedrich Müller, Berlin Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Diplomat, der polarisierte: Andrij Melnyk, hier im Gespräch mit der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock (17. März). Sebastian Gabsch / Imago

Botschafter wirken in der Regel im Hintergrund; einem breiteren Publikum sind ihre Namen nur selten geläufig. Ist dies anders, dann meist, weil ein Gesandter aus seiner diplomatischen Rolle fällt. Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter, der heute seinen Posten in Berlin räumt, ist so ein Fall. Über ihn lässt sich sagen, was sich sonst über Politiker, Journalisten, Sportler oder Künstler sagen lässt: Er polarisierte.

Dass dies seinem Naturell entsprach, ist nicht anzunehmen: Melnyk kam 2007 als Diplomat nach Deutschland; seit 2015 ist er Botschafter und die längste Zeit verhielt er sich unauffällig. Erst der russische Einmarsch in seinem Heimatland machte ihn zur öffentlichen Person.

Doch von da an sorgte der 47-Jährige eine Zeit lang fast täglich für Aufregung. Manche Deutschen fühlten sich von ihm düpiert und forderten seine Ausweisung. Der Botschafter verhalte sich wie ein Besatzungsoffizier, hiess es in Leserbriefen. Andere aber statteten Melnyk ihren Dank dafür ab, dass er ihrem Land ins Gewissen redete, schliesslich hatte Deutschland gute Geschäfte mit Russland gemacht und schreckte nun davor zurück, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern.

Teil einer diplomatischen Avantgarde

Deutsche Medien nannten Melnyk stereotyp einen «Undiplomaten». Dabei verkannten sie, dass der Ukrainer womöglich einer diplomatischen Avantgarde angehörte: Im Internet-Zeitalter braucht es Gesandte als Vermittler zwischen Regierungen immer weniger, also können sie sich anderweitig stärker engagieren, etwa in der Öffentlichkeitsarbeit. Dies tat Melnyk mit einigem Erfolg: In Zeiten, in denen etablierte Medien zunehmend Themen bewirtschaften, die auf Netzwerken wie Twitter aufgebracht werden, war er der richtige Mann am richtigen Ort.

In seinem Kommunikationsverhalten ähnelte er Richard Grenell, dem früheren amerikanischen Botschafter, den Donald Trump nach Berlin geschickt hatte. Auch inhaltlich gab es Überschneidungen: Beide kritisierten, dass sich Deutschland energiepolitisch von Russland abhängig gemacht hatte. Dass Melnyk sehr viel mehr Sympathie erntete als der Amerikaner, hatte er seiner persönlichen Betroffenheit zu verdanken, aber auch dem Zeitpunkt seiner Interventionen: Nach Putins Invasion wuchs unter den Deutschen die Bereitschaft zur Selbstkritik.

Kommunizierte ähnlich offensiv, erntete aber weniger Sympathie als Melnyk: Richard Grenell, Donald Trumps zeitweiliger Mann in Berlin. Darko Vojinovic / AP

Gleichwohl machte Melnyk längst nicht alles richtig: Indem er sich weigerte, sich von dem Antisemiten und Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera, der 1959 in München vom KGB ermordet worden war, zu distanzieren, schadete er seinem Anliegen. Der Botschafter musste sich vorwerfen lassen, den Holocaust zu verharmlosen. Melnyks Fehler wurden in Deutschland begierig aufgegriffen: Einige sahen die Chance gekommen, sich gegenüber demjenigen, der sie gerade noch durch seine Kritik beschämt hatte, moralisch erheben zu können.

Bilanz fällt eher pessimistisch aus

Zuletzt musste sich Melnyk vorwerfen lassen, dass neben seiner Frau und seiner 11-jährigen Tochter wohl auch sein 20-jähriger Sohn vorerst in Deutschland bleiben wird, um sein Studium fortzusetzen. Der Diplomaten-Sprössling solle gefälligst an die Front gehen, meinten manche auf Twitter fordern zu müssen – in einem Land wohlgemerkt, in dem sich viele aus allem Militärischen am liebsten heraushalten würden.

Andrij Melnyk übernimmt nun eine Aufgabe im Aussenministerium in Kiew. Seine Frau und seine Kinder bleiben vorerst wohl in Deutschland. Clemens Bilan / EPA

Melnyk selbst kehrt nun nach Kiew zurück, wo er eine Aufgabe im Aussenministerium übernimmt. Was er in Berlin effektiv erreicht hat, lässt sich kaum quantifizieren. Dass seine Abberufung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt sein könnte, zeigen einige seiner jüngeren Tweets, in denen er immer häufiger ausfällig wurde.

Melnyks mediales Erfolgsmodell stiess zuletzt an Grenzen: Um noch Aufmerksamkeit zu erregen, musste er die Dosis steigern. Dies kostete ihn aber auch Sympathien. Seine eigene Bilanz fällt eher pessimistisch aus: «Die Deutschen wollen nicht wahrhaben, in welcher Welt sie leben», sagte er dem Fernsehsender NTV.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen