London: König Charles III. nimmt Beileidsbekundungen entgegen

König Charles III. (73) und seine Frau Camilla (75) haben am Montagmorgen in einer feierlichen Zeremonie in London die Beileidsbekundungen des britischen Parlaments entgegengenommen. Die beiden wurden von den Parlamentariern des Unter- und des Oberhauses in der Westminster Hall empfangen, wo ab Mittwoch der Sarg der gestorbenen Queen Elizabeth II. aufgebahrt werden soll.

12.09.2022, 13.41 Uhr