Brüssel zittert: Kopf der EU-Korruptionsaffäre will auspacken

DEAL MIT ERMITTLERN Jetzt dürften in Brüssel einige nervös werden: Drahtzieher in EU-Korruptionsaffäre will auspacken Pier Antonio Panzeri will im Gegenzug für Strafmilderung eng mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Er hat am Dienstag einen entsprechenden Deal mit der belgischen Staatsanwaltschaft abgeschlossen und anscheinend bereits einen weiteren EU-Parlamentarier belastet. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 17.01.2023, 18.32 Uhr

Sitzt wie Pier Antoni Panzeri seit Dezember in Untersuchungshaft: Die mittlerweile abgesetzte Vizepräisdentin des EU-Parlaments Eva Kaili. Keystone

Was kommt in der EU-Korruptionsaffäre noch alles ans Licht? Bei manchen in der EU-Hauptstadt Brüssel dürfte der Puls gerade etwas höher schlagen: Pier Antonio Panzeri, der mutmassliche Drahtzieher in der Affäre um Bestechungsgelder aus Katar, welche im vergangenen Dezember aufgeflogen ist, hat einen Deal mit den belgischen Justizbehörden abgeschlossen. Demnach hat sich der Italiener bereit erklärt, auszupacken und den Behörden weitgehende Informationen zu liefern, wie die belgische Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilt.

Panzeri verspricht, Namen und Hintermänner zu liefern

Es geht um den Modus Operandi des mutmasslichen Korruptionsnetzwerk, finanzielle Abmachungen mit involvierten Staaten und die Namen deren, von möglichen Schmiergeldzahlungen profitiert haben. Im Gegenzug soll der ehemalige EU-Abgeordnete Strafminderung erhalten. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte Belgiens, dass der entsprechende Gesetzesartikel zur Anwendung kommt. Vorbild ist die italienische Mafiagesetzgebung. Bereits im Verlauf des Tages berichteten belgische Medien, dass Panzeri zu Protokoll gab, dem belgischen EU-Abgeordneten Marc Tarabella 120000 Euro in bar übergeben zu haben.

Die Korruptionsaffäre im EU-Parlament kam im Dezember mit der Verhaftung von Eva Kaili, eine der 14 Vize-Präsidentinnen im EU-Parlament ins Rollen. Sie soll zusammen mit ihrem Lebensgefährten Teil eines von Panzeri via dessen Menschenrechtsorganisation gesteuerten Korruptionsnetzwerkes sein. In der Wohnung Kailis und in einem Koffer, den ihr Vater verschwinden lassen wollte, wurden rund 900000 Euro in bar sichergestellt. Bei mehreren Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler insgesamt über 1,5 Millionen Euro in bar. Das Geld soll laut Medienberichten von Katar stammen. Aber auch Marokko soll in die Affäre verwickelt sein. Anscheinend wurde versucht, auf die Gesetzgebung und Politik des EU-Parlaments Einfluss zu nehmen. Katar stand wegen Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Organisation der Fussball-Weltmeisterschaft immer wieder in der Kritik.

Dass Panzeri nun mit den Ermittlern zusammenarbeiten will, dürfte auch im EU-Parlament für Wirbel sorgen, welches gegenwärtig in Strassburg tagt und an der Aufarbeitung der Korruptionsaffäre arbeitet. Neben Tarabella wurde Anfang Woche die Aufhebung der Immunität eines weiteren EU-Abgeordneten aus dem Kreis der Europäischen Sozialdemokraten in die Wege geleitet. Es werde keine Straflosigkeit geben, versprach Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Mit 14 Massnahmen will sie für mehr Transparenz im Umgang mit Lobbyisten sorgen. Am Mittwoch soll ein Ersatz für die mittlerweile von ihrem Amt entbundene Vizepräsidentin Eva Kaili gewählt werden.

