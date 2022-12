Ein Kommentar: Der Spengler-Cup ist mehr als ein Hockeyturnier

Davos Der Spengler-Cup ist mehr als ein Hockeyturnier: Er ist Kulturgut - und bringt uns 2022 die alte Vertrautheit zurück Zweimal ist das Davoser Turnier wegen Corona ausgefallen. Nun ist der Wettstreit um den von Dr. Carl Spengler gestifteten Pokal fast 100 Jahre nach seiner ersten Austragung zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Ein Kommentar unseres Eishockey-Spezialisten. Klaus Zaugg 26.12.2022, 17.09 Uhr

In der Davoser Eishalle wird wieder um den Pokal des Spengler Cups gespielt. Keystone

Der Spengler-Cup in Davos ist mehr als ein Hockeyturnier. Gestern ist der Wettstreit um den Pokal, der von Dr. Carl Spengler vor fast 100 Jahren gestiftet wurde, zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Zwar ist der Event mehr denn je auch ein Jahrmarkt der Werbeeitelkeiten mit einem Umsatz von 11 Millionen Franken. Aber keinem anderen Sportanlass in unserem Land ist es so gut gelungen, ein Stück Romantik zu bewahren.

Eigentlich wissen die Hockeyfans erst seit der gestrigen Eröffnung des Spengler-Cups 2022, dass die Hockeywelt, wie wir sie kannten, nicht untergegangen ist. In den beiden Jahren davor litt die Meisterschaft unter Einschränkungen und Ausschluss des Publikums, und der Spengler-Cup musste wegen der Pandemie komplett abgesagt werden. Gewissheiten gerieten ins Rutschen. Denn Eishockey ist, wenn zwischen Weihnachten und Neujahr in Davos oben eine Hockeyparty gefeiert wird, so friedlich, so fröhlich, so ausgelassen wie kaum ein anderes Sportfest.

Dr. Spengler, der Davoser Bakteriologe, wollte einst, dass eine Welt, die aus den Fugen geraten war, an seinem Turnier wieder zusammenfindet. Ein Stück Normalität und Sportromantik in eine schwierige Zeit bringt. Der erste Tag des Spengler-Cups hat uns nun in einer unruhigen Zeit ein Stück Sportromantik, Vertrautheit, Normalität zurückgebracht. Wie in den Ursprüngen. Ganz im Sinne seines Gründers.