Dänische Sozialdemokraten überholen Rechtspopulisten rechts

Dänemark Linke zeigen auf Ausländer: Wie die Sozialdemokraten in Skandinavien die Rechtspopulisten rechts überholen Nach den Wahlen diese Woche rücken die dänischen Sozialdemokraten weiter nach rechts. Welche Lehren haben sie aus dem Absturz ihrer Genossen in Schweden gezogen und was bedeutet das für Skandinavien? Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will Flüchtlinge abschrecken und führt die Sozialdemokraten nach rechts: Mette Frederiksen brachte ihrer Linken Erfolg. Sergei Grits / AP

In Schweden nehmen die Rechtspopulisten seit Mitte Oktober zum ersten Mal direkten und grossen Einfluss auf die Regierung. In Dänemark haben die Sozialdemokraten die Rechtspopulisten rechts überholt und wollen nach den Wahlen dieser Woche lieber mit bürgerlichen als mit anderen linken Parteien regieren. In beiden Ländern verschiebt sich der politische Schwerpunkt nach rechts. Was passiert gerade in den Ländern mit der grossen sozialdemokratischen Tradition? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Rechtspopulisten in Dänemark und Schweden haben unterschiedliche Wurzeln: Die dänische Volkspartei (DF) ging aus einer Protestpartei gegen hohe Steuern hervor; die Schwedendemokraten (SD) wurden ursprünglich aus mehreren rechtsradikalen Gruppierungen gegründet. In beiden Ländern wuchsen die Parteien langsam, aber stetig mit einer lauten, einwanderungskritischen Politik, vor allem nach der Flüchtlingskrise 2015. Gleichzeitig setzen sie sich für den grosszügigen nordischen Wohlfahrtsstaat ein.

Allerdings ist aus ihrer Sicht dessen Finanzierung durch die Einwanderung stark gefährdet, insbesondere durch zu viele schlecht qualifizierte und integrierte Ausländer. Die Rechtspopulisten wurden so in der Sozialpolitik ernsthafte Gegenspieler der Sozialdemokraten. Sie lockten viele traditionelle Arbeiter- und Gewerkschaftswähler an, weil diese ausländische Arbeitskräfte als Konkurrenz fürchteten.

Seit 2019 hat die Sozialdemokratin Mette Frederiksen ihre Partei in der Einwanderungspolitik immer stärker auf rechts getrimmt und damit der dänischen Volkspartei den Wind aus den Segeln genommen. Was für Genossen in anderen Ländern undenkbar wäre, ist für Frederiksen normal: Flüchtlinge sollen prinzipiell nicht integriert, sondern abgeschreckt und möglichst rasch wieder zurückgeschafft werden werden.

So hat Dänemark als erstes Land begonnen, Syrer zurück zu schicken, während andere Länder das Bürgerkriegsland keineswegs als sicher beurteilen. Und wie in Grossbritannien möchte Frederiksen Asylbewerber nach Ruanda fliegen lassen und dort unterbringen. Die Einwanderung, vor allem von Flüchtlingen, sagt die 44-Jährige, gefährde den Sozialstaat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt:

«Wir müssen aufpassen, dass nicht zu viele in unser Land kommen.»

Der dänischen Volkspartei ist dadurch ihre Politik abhanden gekommen, sie ist beinahe bedeutungslos geworden. Ihre Wähler sind zu den Sozialdemokraten zurück – oder zu zwei neuen rechtspopulistischen Parteien abgewandert, deren Einfluss bisher bescheiden ist.

Bei den Wahlen am Dienstag erzielte der linke Flügel in Dänemark eine hauchdünne Mehrheit. Doch Mette Frederiksen will nicht mehr mit den anderen, kleineren links-grünen Parteien regieren. Ihr Ziel ist jetzt eine grosse Mitte-Koalition mit den Liberalen und weiteren Partien. Dies gäbe dem Land Stabilität in den aktuellen Krisen, erklärte die Wahlsiegerin, und nur so fänden sich Mehrheiten für grosse Reformen. Tatsächlich hatten sich die Sozialdemokraten – die in Nordeuropa weiter in der Mitte stehen als in der Schweiz – öfter mit den anderen Linken zerstritten, insbesondere wegen der Ausländerpolitik.

Dieses Problem hat Frederiksen mit den Bürgerlichen nicht, und sie glaubt, auch in der Sicherheits-, Wirtschafts- und Energiepolitik gemeinsame Nenner mit diesen zu finden. Allerdings geben sich die Liberalen bisher skeptisch. Um sie zu überzeugen, müsste Frederiksen grosse Kompromisse eingehen und bürgerliche Politik übernehmen. Man erwartet deshalb längere Regierungsverhandlungen.

Chef der Schwedendemokraten mit viel Einfluss, dafür ohne Ämter: Jimmie Akesson. Keystone / AP

Auch die schwedischen Sozialdemokraten versuchten im Wahlkampf im September nach dänischem Vorbild, etwas nach rechts zu rücken. Mehr Polizisten und höhere Strafen sollten die grassierende Bandengewalt eindämmen. Parteichefin Magdalena Andersson erkannte die hohe Einwanderung und mangelnde Integration als Grund für soziale Probleme in vielen Vororten. Es brauche Durchmischung und bessere Schwedischkenntnisse, es dürfte keine «Somalitowns» geben, sagte sie.

Doch die neuen Töne kamen zu spät: Die Bürgerlichen waren bereits auf die einwanderungskritische Linie der Schwedendemokraten umgeschwenkt. Diese wurden bei den Wahlen zweitgrösste Partei und stützen nun die rechtsbürgerliche Regierung. Zwar ohne eigene Minister, dafür bekommen sie eine Politik nach ihrem Gusto.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen