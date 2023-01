COVID Sperrt die EU die Chinesen aus? Was heute beschlossen wird – und was das für die Schweiz bedeutet Heute tagt der EU-Krisenstab zu neuen Covid-Massnahmen für Reisende aus China. Auch die Schweiz sitzt mit am Tisch. Eine grosse Mehrheit der EU-Staaten will die Regeln verschärfen. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 04.01.2023, 12.59 Uhr

Hier gilt die Testpflicht für Reisende aus China bereits: Flughafen in Mailand. Matteo Bazzi / EPA

Die Europäische Union arbeitet mit Hochdruck an einer einheitlichen Reaktion auf die explodierenden Corona-Fälle in China. Aus Angst vor der Einschleppung neuer, gefährlicherer Virus-Varianten aus dem 1,4 Milliarden-Reich sind einige EU-Länder bereits vorgeprescht und haben ihre Einreisebestimmungen verschärft. Zu ihnen gehören Frankreich, Italien und Spanien, die von der ersten Corona-Welle Anfang 2020 hart getroffen wurden.

Heute Nachmittag tagt der EU-Krisenstab in Brüssel mit dem Ziel, einen koordinierten Ansatz zu finden. Auch die Schweiz sitzt mit am Tisch. Als Schengen-Staat ist sie angehalten, möglichst gleiche Corona-Einreisebestimmungen wie die restlichen EU-Länder anzuwenden. Denn weil viele Reisende aus China sich nach ihrer Landung in Europa weiterbewegen, machen Regeln nur Sinn, wenn sie EU-weit angewendet werden.

Testpflicht spaltet die EU - und dürfte trotzdem kommen

Zuoberst auf der Liste steht die Einführung einer Testpflicht, wie die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstagabend mitteilte. Demnach soll nur aus China in die EU einreisen können, wer vor dem Abflug ein negatives PCR-Testresultat vorlegen kann. Laut einem Sprecher der EU-Kommission gäbe es dafür eine «überwiegende Mehrheit» unter den EU-Staaten.

Aber noch ist man sich nicht einig. Manche Staaten, darunter Deutschland und Österreich, aber auch die Schweiz, sehen die Massnahme für übertrieben an. Belgien, wo man sich lieber auf die Analyse der Abwasser in den Flugzeugen konzentrieren will, ist ebenfalls dagegen. Es gehe vor allem darum, neue Varianten ausfindig zu machen, sagte Belgiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke: «Wir werden mit dem Brüsseler Flughafen vereinbaren, das Schmutzwasser der Maschinen aus China gesondert aufzufangen, damit wir es untersuchen können. Und wenn wir Corona-Viren finden, lassen wir sie sequenzieren, damit wir wissen, um welche Variante es sich handelt, und ob möglicherweise eine neue Mutation dabei ist.»

Grund der abwartenden Gelassenheit ist die hohe Impf- und Durchseuchungsquote in Europa. Solange keine neuen Varianten auftreten, gebe es keinen Anlass, Reisende aus China auszusperren, so die Haltung. Auch der internationale Verband Fluggesellschaften (AIA) sprach sich gegen eine Testpflicht aus: «Es ist sehr enttäuschend zu sehen, dass Massnahmen, die sich in den vergangenen drei Jahren als unwirksam erwiesen haben, reflexartig wieder eingeführt werden», so IATA-Chef Willie Walsh.

Gleichwohl ist zu erwarten, dass am Schluss eine EU-weite Testpflicht herauskommt. Einen Flickenteppich wie zu Anfang der Pandemie will man um jeden Preis verhindern, heisst es. Die chinesischen Behörden reagierten jedenfalls bereits empört. Sie sprachen von einem «inakzeptablen Vorgehen», «Diskriminierung» und drohten mit nicht näher bestimmten Gegenmassnahmen.

Die Todeszahlen dürften viel höher sein, als von China offiziell ausgwiesen. Bild: Mann verlässt ein Krematorium in Peking (4. Januar) Keystone

EU und USA bieten China Impfstoffe ab – aber Peking sagt Nein Danke

Gleichzeitig werden in Europa die Krisenstäbe und die Pandemie-Aufsicht wieder hochgefahren. Von China erwartet man, dass es zuverlässige Daten über den Fortgang der Epidemie liefert, um neue Varianten rechtzeitig zu entdecken. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall und auch heute stehen die offiziellen Ansteckungs- und Todeszahlen in krassem Missverhältnis zu den alarmierenden Bildern überfüllter Notfallstationen, die durch die sozialen Medien bekannt werden.

Die EU und die USA haben China vor diesem Hintergrund auch ihre Hilfe angeboten. Man sei bereit, nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit gratis abzugebenden Impfstoffen aus dem Westen zu helfen, sagte die EU-Kommission. Es ist insofern die umgekehrte Situation, als zu Beginn der Pandemie China propagandawirksam Experten und Schutzmaterial in vom Virus hartgetroffene Regionen in Europa wie Norditalien schickte.

In Peking winkte man aber ab. Man brauche keine westlichen Vakzine, da man eigene, starke klinische Impfstoffe in ausreichender Menge besitze, liess das chinesische Aussenministerium am Dienstag mitteilen.

