China: EU rät «dringend» zu Testpflicht - Schweiz will abwarten

COVID Corona-Welle: EU rät «dringend» zu Testpflicht für China-Reisende – Schweiz will abwarten Angesichts der Welle an Covid-Erkrankungen in China und der Gefahr neuer Varianten rät die EU ihren Mitgliedstaaten, eine Testpflicht einzuführen. Die Schweiz nimmt dies zur Kenntnis und klärt ab, ob sie die Empfehlung umsetzen wird. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 05.01.2023, 10.29 Uhr

Mitarbeitende des Amsterdamer Flughafens Schipol verteilen Covid-Selbsttests an Reisende aus China. Keystone

Stundenlang bis in den Abend rangen die EU-Staaten am Dienstag um eine einheitliche Reaktion auf die explodierenden Covid-Zahlen in China. Eine Einigung blieb trotz überwiegender Mehrheit zu Gunsten einer europaweiten Testpflicht aus. Aber immerhin das: «Den Mitgliedsstaaten wird dringend empfohlen, für alle Reisenden aus China negative Test zu verlangen». Das heisst: Niemand muss, aber es wird klar geraten, ein nicht mehr als 48 Stunden altes negatives PCR-Test-Ergebnis als Voraussetzung für eine Einreise in die EU zu verlangen.

Einig ist man sich hingegen, dass auf Flügen von und nach China wieder FFP2-Masken getragen werden sollen. Zudem wird empfohlen die Toilettenabwasser der aus China kommenden Flugzeuge systematisch auf Virus-Mutation zu untersuchen und Reisende stichpropenmässig auch bei der Ankunft zu testen.

Die Schweiz, die an der entsprechenden Krisen-Sitzung der EU-Staaten teilgenommen hat, will den Spielraum ausnützen und bleibt vorerst abwartend. Man nehme die Ergebnisse zur Kenntnis und prüfe sie nun eingehend, insbesondere unter Berücksichtigung «epidemiologischer Kriterien», heisst es beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Ob und wann die Empfehlungen umgesetzt würden, sei «momentan Gegenstand von Abklärungen», so ein Sprecher.

Massgeblich ist der Verweis auf epidemiologische Kriterien: Unter Experten ist umstritten, ob die Corona-Welle in China mit hunderten von Millionen Fällen neuen Handlungsbedarf auslöst. Die EU-Seuchenbehörde ECDC verweist darauf, dass die in China zirkulierenden Virus-Varianten sich bislang nicht von jenen in Europa unterscheiden. Aufgrund der hohen Impf- und Durchseuchungsrate sei die Gefahr für Europäer und Europäerinnen daher gering.

China liefert keine ausreichenden Informationen über Virus-Mutationen

Das Problem ist, dass China keine ausreichenden Informationen über Ansteckungen, Todesfälle und vor allem die sequenzierten Virus-Mutation liefert. Die Befürchtung ist, dass sich im bevölkerungsreichsten Land der Welt mit der Masseninfektion schnell neue, gefährlichere Virusvarianten entwickeln. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte Peking am Mittwoch ermahnt, Transparenz zu schaffen und Informationen in Echtzeit zu liefern. Auf der anderen Seite warnen Experten, dass die Aufhaltung einer Virus-Variante in den vergangenen Pandemie-Jahren noch nie funktioniert hat und sich eine neue Mutation genauso gut in anderen Weltregionen entwickeln könne.

Seit der abrupten Aufgabe der strikten Null-Covid-Politik im Dezember gehen in China die Infektionen durch die Decke. Mehrere hundert Millionen Chinesinnen und Chinesen haben sich infiziert. Aus Notfallstationen in Spitälern dringen trotz Zensur alarmierende Bilder nach draussen: Mancherorts werden Patienten in den Gängen oder auf dem Trottoir behandelt. Fieber- und Erkältungsmedikamente gehen aus. Auch die Krematorien sind teils wegen den vielen Todesfällen überfüllt. Die EU hatte China die Gratis-Lieferung von westlichen Impfstoffen angeboten, was Peking aber abgelehnt hatte.

Ab Sonntag dürfen Chinesen wieder reisen

Die EU steht auch deshalb unter Handlungsdruck, weil die chinesische Regierung ihren Bürgern und Bürgerinnen nach drei Jahren Abschottung am kommenden Sonntag das Reisen ins Ausland wieder erlaubt. Während der Pandemie war der Flugverkehr zwischen China und Europa radikal reduziert worden.

Mehrere EU-Staaten haben deshalb bereits vor Tagen eigenständig die Einreisebestimmungen verschärft. In Frankreich sind künftig PCR-Tests nach der Ankunft aus China vorgeschrieben. Italien verlangt einen Schnelltest sowohl vor Abreise als auch nach Ankunft. Auch Spanien hat die Schraube angezogen. Deutschland, Österreich verzichten wie die Schweiz bislang auf Tests.

Wie sich der Reiseverkehr von und vor allem das Infektionsgeschehen in China ab kommenden Wochenende entwickelt, muss abgewartet werden. Der EU-Krisenstab wird sich Mitte Monat nochmals treffen und die Massnahmen überprüfen.

