Geheime Impf-Deals mit Pfizer-Chef: Von der Leyen soll antraben

COVID-AUSSCHUSS Geheime Impf-Deals mit Pfizer-Chef: Jetzt soll von der Leyen Red und Antwort stehen Für zig Milliarden Euro hat die EU 2021 Impfstoff gekauft. Ging dabei alles mit rechten Dingen zu? Das EU-Parlament will von Kommissionschefin Ursula von der Leyen wissen, was genau sie mit Pfizer-Chef Albert Bourla per SMS abgemacht hat. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 20.01.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll sich wegen Impfstoff-Deals vor dem EU-Parlament verantworten. Julien Warnand / EPA

Was steht in den Textnachrichten, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Hochzeit der Corona-Krise mit Pfizer-Chef Albert Bourla ausgetauscht hat? Dies will der Covid-Spezialausschuss im EU-Parlament wissen und hat von der Leyen vergangene Woche zur Aussprache vorgeladen.

Die EU habe eine Menge Ressourcen in die Produktion und Beschaffung der Impfstoffe während der Pandemie aufgewendet. Das EU-Parlament habe deshalb das Recht, sämtliche Informationen über die Kosten und die Vor-Verhandlungen zu den Impfbestellungen zu erhalten, so Ausschussvorsitzende Kathleen Van Brempt.

Plötzlich kann von der Leyen die SMS nicht mehr finden

Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Streit um die SMS, die von dem Pfizer-Chef im Vorfeld der Bestellung von 1,8 Milliarden Impfdosen im Mai 2021 geschickt hat. Diese sind gemäss der EU-Kommission nun «unauffindbar», was umso mehr die Neugier über ihren Inhalt weckt. Es stellen sich Fragen wie: Hat von der Leyen in den Nachrichten freihändig Zugeständnisse gemacht, was sowohl den Preis, die Menge als auch die Haftung bei allfälligen Impfschäden angeht?

Pfizer-Chef Albert Bourla Gian Ehrenzeller / EPA

Wenn ja, hätte sie nicht nur in gravierender Weise ihre Kompetenzen überschritten, sondern möglicherweise den europäischen Steuerzahlern grossen Schaden zugefügt. Immerhin beläuft sich die Rechnung für diesen Impfstoff-Vertrag allein auf rund 35 Milliarden Euro. Für die Verhandlungen von Impfverträgen war aber ein Gremium bestehend aus EU-Beamten und Vertretern der Mitgliedsstaaten zuständig.

Dass von der Leyen die SMS nicht herausrücken will oder sie vielleicht schon längst gelöscht hat, sorgte im vergangenen Jahr schon für einen scharfen Rüffel von der EU-Ombudsfrau Emily O’Reilly. Auch die 2017 gegründete europäische Staatsanwaltschaft schaut sich die Impfstoffbeschaffungen nun näher an. Ob von der Leyen wie gefordert nun im EU-Parlament erscheinen wird, ist hingegen ungewiss.

Von der Leyen muss nichts sagen – aber kann sie sich das auch leisten?

Die Vorladung aus dem Covid-Spezialausschuss landet zunächst auf dem Tisch von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, eine Parteifreundin von der Leyens. Diese entscheidet dann, ob sie die Kommissionschefin formell aufbietet. Und selbst wenn: Von der Leyen ist nicht verpflichtet, vor den EU-Abgeordneten zu erscheinen und kann die Einladung auch ablehnen, wie es Pfizer-Chef Bourla bereits getan hat.

Ob sich die 64-jährige Deutsche diesen offenen Affront an die Adresse des Parlaments aber wirklich leisten kann, ist fraglich. Immerhin kämpft die EU gerade mit der Korruptionsaffäre um mutmassliche Schmiergeldzahlungen aus Katar. Forderungen nach mehr Transparenz werden von allen Seiten laut und auch von der Leyen sagte jüngst, die EU brauche die «höchsten Standards», wenn es um Integrität gehe. Würde von der Leyen die Einladung tatsächlich ignorieren, dürfte sich das Parlament erst recht herausgefordert fühlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen