Überblick der Reiseregeln im dritten Coronavirus-Herbst

Coronavirus Neue Massnahmen, Impfnachweis und Maskenpflicht: So reagieren Europa und die Welt auf den Covid-Herbst Welche Massnahmen gelten in welchem Land? Was müssen Reisende beachten? Der grosse Überblick. Bojan Stula, Stefan Brändle, Renzo Ruf, Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 28.10.2022, 09.26 Uhr

Wegen des Coronavirus: Passanten mit Schutzmaske vor dem Eiffelturm in Paris 2021. Wie wird der Covid-Herbst in diesem Jahr bewältigt? Ian Langsdon / EPA

Noch stehen Reisenden ins Ausland verhältnismässig wenige Einschränkungen aufgrund der Corona-Herbstwelle im Weg. Die meisten europäischen Länder haben die Corona-Einreisebedingungen sowie die Massnahmen innerhalb der Länder abgeschafft, wie der TCS auf seiner aktuellen Reiseübersicht zeigt.

Das betrifft auch den Flugverkehr: Weiterhin besteht keine allgemeine Pflicht, in Flugzeugen eine Maske zu tragen. Zwar stellt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (AESA) es den einzelnen Fluggesellschaften frei, die Maskenpflicht wieder einzuführen, doch warten die meisten Airlines die weitere Lageentwicklung ab.

Nichtsdestotrotz werden in den einzelnen Ländern die Massnahmen kontrovers diskutiert, weswegen sich die Situation jederzeit ändern kann. Das Aussendepartement (EDA) empfiehlt, aufgrund der «in zahlreichen Ländern weiterhin bestehenden Restriktionen» vor Reiseantritt Erkundigungen bei den jeweiligen Botschaften oder Konsulaten einzuziehen.

Viele Franzosen verreisen momentan in die Herbstferien – doch kaum jemand denkt noch an Covid. In den Zügen und Flugzeugen sieht man sehr selten Schutzmasken, obwohl dazu per Lautsprecher geraten wird. Zwingende Massnahmen sind in Frankreich im August ausgelaufen; die Regierung kann auch nicht mehr eigenmächtig entscheiden, sondern muss das Parlament befragen, was schnelle Aktionen verunmöglicht.

Vor ein paar Wochen warnten die Gesundheitsbehörden in Paris vor der achten Covid-Welle; sie wiesen darauf hin, dass Frankreich europaweit die höchste Quote der neuen Virusvariante BQ1.1 aufweise. Am Montag hat der Wissenschaftsrat Covars aber mitgeteilt, dass der Höhepunkt der achten Welle vermutlich bereits überschritten sei. Dies sei namentlich der hohen Impfrate zu verdanken – sie beträgt in Frankreich 79,1 Prozent.

Sturmentwarnung geben die Virologen aber mitnichten. BQ1.1 entwickelt sich weiter. Am letzten Zähltag wurden immerhin 6700 Ansteckungen vermeldet. Eine neunte Welle scheint deshalb wahrscheinlich. Covars verweist zudem darauf, dass ältere Menschen nach wie vor stark gefährdet seien. «Auch wenn die Lage durch die kollektive Immunisierung weniger ernst ist als früher, bleiben die Infektionen für geschwächte Personen potenziell tödlich», warnt Covars.

Der Rat empfiehlt der französischen Regierung, wegen der abnehmenden Wachsamkeit eine neue Werbekampagne zu lancieren, die zum Beispiel das Maskentragen propagieren soll.

Geht es nach der Berliner Gesundheitsdirektorin Ulrike Grote (Grüne), hätte der Stadt-Senat noch diese Woche die Maskenpflicht in Innenräumen und auf öffentlichen Plätzen wieder einführen sollen. Betroffen davon wären etwa Geschäfte, Kinos oder Museen gewesen. «Berlin kann und sollte hier als Bundesland mit der höchsten Bevölkerungsdichte Vorbild sein», appellierte Grote im Berliner «Tagesspiegel».

Zwar rät auch der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu, dennoch fiel eine Verschärfung der Massnahmen im Berliner Senat durch, und in einem anderen deutschen Bundesland ist sie ebenso wenig wahrscheinlich.

Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich mit ihrer ablehnenden Haltung gegen die Verschärfung der Maskenpflicht vorerst durchgesetzt. Fabian Sommer / DPA

Laut eigenen Angaben hat die regierende Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) die Ausweitung der Maskenpflicht kürzlich an einer Ministerpräsidentenkonferenz der Länder angesprochen, jedoch mit eindeutig ablehnendem Bescheid:

«Kein anderes Land plant eine Verschärfung der Maskenpflicht. Im Gegenteil, alle Bundesländer hielten eine Verschärfung im aktuellen Stadium der Pandemie für nicht mehr angezeigt.»

Somit gelten in den deutschen Ländern im Oktober hauptsächlich die übergeordneten Coronaregeln des Bundes. Diese schreiben nur noch das Tragen der FFP-2-Maske im öffentlichen Fernverkehr (Deutsche Bahn) sowie in medizinischen Einrichtungen wie Spitälern, Arztpraxen und Pflegeheimen vor.

Die meisten Bundesländer haben darüber hinaus die Maskentragepflicht im eigenen öffentlichen Regional- und Nahverkehr beibehalten; folglich müssen etwa in Berlin in Bussen und der S-Bahn weiterhin FFP-2-Masken getragen werden, woran sich laut «Tagesspiegel» rund 70 Prozent der Fahrgäste halten.

Mit der Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr am 1. Oktober ist in Italien auch die letzte noch vorgeschriebene grössere Einschränkung gefallen. Bereits vor der grossen Sommerferienwelle wurden ab dem 1. Juni keine Gesundheitszertifikate oder Negativtests mehr verlangt.

In Spanien dagegen gilt weiterhin ab 6 Jahren die Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr und Gesundheitseinrichtungen. Je nach Warnstufe entscheiden die verschiedenen Regionen («Comunidades Autónomas») in Spanien eigenständig über Kapazität oder Bedingungen für den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, wie es seites des TCS heisst.

Bei der Einreise in die USA müssen ausländische Touristinnen und Touristen immer noch den Nachweis vorlegen, dass sie vollständig gegen Covid geimpft sind. Das ist allerdings die letzte Vorsichtsmassnahme, die zweieinhalb Jahren nach Beginn der Pandemie in Amerika noch flächendeckend in Kraft ist.

Das Land scheint mit Corona abgeschlossen zu haben, obwohl vorsichtige Menschen gerade in den Grossstädten immer noch Gesichtsmasken tragen und Virologen düster vor einem Anstieg der Infektionen in den kalten Winter-Monaten warnen. Für Schlagzeilen sorgt stattdessen derzeit das respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das bei kleinen Kindern zu schweren Fällen von akuter Bronchitis führen kann.

Die USNS Comfort dockt im März 2020 am New Yorker Hafen an, um mehr Spitalbetten zur Verfügung zu stellen. Jetzt hat das Land mit dem Virus abgeschlossen, auch wenn Touristen aus dem Ausland weiterhin einen Impfnachweis mitbringen müssen. Kenneth Wilsey / EPA

Bereits kämpfen führende Kinder-Spitäler an der Ostküste mit Kapazitätsproblemen, obwohl der Herbst bisher eher mild war. «Ich arbeite seit 25 Jahren hier, und habe noch nie einen solchen Anstieg beobachtet», sagte ein Vertreter des Connecticut Children’s Medical Center in Hartford kürzlich.

Der bekannte Kinderarzt und Impfstoffforscher Peter Hotez macht für die starke Zunahme der RSV-Erkrankungen auch die Covid-Vorsichtsmassnahmen verantwortlich, die bis vor wenigen Monaten in einigen Teilen der USA noch in Kraft waren. Das Immunsystem von kleinen Kindern sei deshalb nicht natürlich gestärkt worden, sagte Hotez sinngemäss.

Gar keine Covid-Massnahmen mehr für die Einreise gelten dagegen in Kanada: Am 1. Oktober sind die letzten Covid-Massnahmen gefallen. So ist es auch nicht mehr erforderlich, bei der Einreise Impfnachweis oder negativen Test vorzulegen.

Das beliebte südostasiatische Reiseziel Thailand hat zum 1. Oktober alle bislang gültigen Covid-Einreiseregeln aufgehoben. Der Tourismus, auf den das Land angewiesen ist, soll wieder angekurbelt werden. Für die Einreise müssen also weder ein Impfnachweis noch ein negativer Covid-Test vorgelegt werden, wie die International Air Transport Association (IATA) vermeldete.

Wird man in Thailand aber positiv getestet, erfolgt die Isolierung in einem von der Regierung vorgesehenen Quarantänehotel – unabhängig vom persönlichen Impfstatus. Die zum Teil hohen Kosten muss der oder die Reisende selbst tragen. Zudem können die Massnahmen in Thailand regional variieren, heisst es bei der IATA.

So oder so bleibt das Tragen einer Schutzmaske in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben und wird in öffentlichen Gebäuden und Einkaufszentren erwartet. Die Maskenpflicht im Freien wurde zudem aufgehoben – mit Ausnahme von Grossveranstaltungen.

Das Tragen einer Schutzmaske in öffentlichen Verkehrsmitteln eist in Thailand vorgeschrieben und wird in öffentlichen Gebäuden und Einkaufszentren erwartet. Rungroj Yongrit / EPA

Indonesien hat bereits am 18. Mai seine Einreiseregeln erneut gelockert. Seit diesem Zeitpunkt entfällt die Maskenpflicht im Freien. In öffentlichen Innenräumen und Verkehrsmitteln muss jedoch weiterhin eine Schutzmaske getragen werden. Für ältere und besonders gefährdete Menschen gilt eine generelle Empfehlung zum Trage einer Gesichtsmaske. Täglich gibt es in Indonesien momentan ca. 2250 Neuinfektionen.

Vor wenigen Tagen hat das Land zudem vermeldet, seinen eigenen Covid-Impfstoff entwickelt zu haben. Trotzdem müssen Reisende, die zum Beispiel die bei Urlaubern beliebte Insel Bali besuchen wollen, ein mindestens 14 Tage altes und vollständiges (zweifach geimpft) Impfzertifikat oder eine Covid-Genesung vorweisen. Wer vollständig geimpft ist, muss vor und nach der Einreise keinen Covid-Test mehr durchführen lassen.

Die indonesischen Behörden fordern von Touristen jedoch den Nachweis einer Corona-abdeckenden Krankenversicherung sowie das Herunterladen und Ausfüllen der Covid-App «PeduliLindungi».

China hält weiterhin an seiner «Null-Covid»-Strategie fest. Bei jeglichen Corona-Ausbrüchen werden komplette Gebiete abgeriegelt, um die Ausbreitung so klein wie möglich zu halten. In der Grossstadt Shanghai sind bereits wieder einzelne Viertel im Lockdown.

Trotzdem droht die Corona-Lage im «Reich der Mitte» wieder ausser Kontrolle zu geraten. Die täglichen Infektionszahlen liegen nach den nationalen Feiertagen von Anfang Oktober auf dem höchsten Niveau seit über drei Monaten – auch wenn sie im internationalen Vergleich niedrig sind.

In der chinesischen Metropole Shanghai sind bereits wieder einzelne Viertel im Lockdown. Alex Plavevski / EPA

Lange konnten Touristen daher gar nicht in China einreisen, in der Folge nur unter strengsten Voraussetzungen. Diese sollen nun erneut ein wenig gelockert werden. Laut Berichten aus Regierungskreisen soll sich die Hotelquarantäne bald auf nur zwei Tage verringern. Die gesamte Länge der Quarantäne ändert sich jedoch nur minimal.

Derzeit müssen China-Reisende insgesamt für zehn Tage in Quarantäne ab dem Zeitpunkt, an dem sie das Land betreten haben. Sieben Tage davon sind verpflichtend in einem dafür ausgelegten Hotel zu absolvieren. Die restlichen drei Tage können in häuslicher Quarantäne verbracht werden.

Auf den Inseln Japan und Taiwan hingegen wurden alle Corona-Einreisebeschränkungen aufgehoben.

