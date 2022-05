Corona Neuseeland heisst Reisende wieder willkommen – aber nicht alle Zwei Jahre hat sich das beliebte Ferienland wegen Corona abgeschottet. Ab sofort dürfen auch Schweizer Touristen wieder hin. Barbara Barkhausen, Sidney 01.05.2022, 19.47 Uhr

2018 machte eine Nachricht die Runde, die nur auf den ersten Blick amüsant war: So berichteten Social-Media-Nutzer über einen «Stau am Berg». Dahinter verbarg sich ein Fotomotiv in Neuseeland, das so berühmt war, dass Touristen Schlange standen, um den besten Schnappschuss für Instagram zu schiessen.