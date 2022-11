Corona «Ich kann es nicht fassen!» – Chinesen im Lockdown verstehen die Welt nicht mehr Die Fussball-WM in Katar führt den Chinesen ihre eigene Misere angesichts der strengen «Zero-Covid»-Massnahmen vor Augen. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 24.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alltag in Peking: Menschen in Schutzmasken werden am Eingang zu einem Testcenter kontrolliert. Viele Chinesen müssen sich täglich testen lassen. Andy Wong / ap

Dass die Fussballweltmeisterschaft für Chinas Fussballfans kein Fest der Freude sein würde, stand bereits nach der haushoch verpassten Qualifikation der Nationalmannschaft fest. Doch der tatsächliche Grund für den massiven Frust vieler Fernsehzuschauer im Reich der Mitte ist kein sportlicher.

Angesichts voller Stadien und jubelnder Fans stellen nicht wenige von ihnen plötzlich die Pandemiemassnahmen ihrer eigenen Regierung in Frage. So schreibt ein User auf der Smartphone-App Wechat:

«Ich kann es nicht fassen: So viele Menschen auf einem Haufen ohne Maske?»

Tatsächlich ist das Schauen der Weltmeisterschaft eine geradezu surreale Erfahrung: Während Millionen Chinesen im Lockdown sitzen und vorsorglich Nahrungsvorräte angelegt haben, feiern in Katar Zehntausende Fussballbegeisterte ausgelassen im Stadium. «Meine grösste Erkenntnis aus der WM: Niemand trägt eine Maske und niemand hat Angst vor der Pandemie!», postet ein weiterer Nutzer.

«Leben die auf derselben Welt wie wir?»

Ein Video wurde auf den sozialen Medien ganz besonders häufig geteilt: Es zeigt japanische Fans im Shibuya-Viertel von Tokio, die euphorisch den Sieg gegen Deutschland feierten. «Leben die auf derselben Welt wie wir?», fragt ein Nutzer auf der Onlineplattform Weibo offensichtlich verdutzt über den Alltag im Nachbarland.

Die Realität innerhalb Chinas könnte unterschiedlicher nicht sein: Nachdem am Donnerstag mit über 31'000 Infektionsfällen der höchste Wert seit Beginn der Pandemie registriert worden war, sind unzählige Städte wieder in einen strikten Lockdown versetzt worden.

Und bereits seit vielen Monaten wird der Alltag der Bevölkerung von nahezu täglichen PCR-Tests und erratischen Einschränkungen dominiert. Reisen in benachbarte Provinzen sind seit Jahresbeginn nahezu unmöglich geworden, an Ferien im Ausland ist nicht einmal zu denken.

Eigentor der chinesischen Propaganda

Doch gleichzeitig ist es für viele, insbesondere ältere Chinesen schwer, sich ein akkurates Bild vom weltweiten Pandemiegeschehen zu machen. Die Propaganda der Staatsmedien behauptet schliesslich nach wie vor, dass das Ausland im Covid-Chaos versinkt, während die Volksrepublik als einziger Staat der Welt die Menschenleben vor dem Virus schützen kann.

Sämtliche Schattenseiten der eigenen Lockdownstrategie werden von den Zensoren aus dem Internet gelöscht. Und dass weite Teile der Welt – auch dank westlicher mRNA-Vakzinen, die in China nicht zugelassen sind – mit dem Virus zu leben gelernt haben, wird ebenfalls verschwiegen.

Die Fussball-WM wird hingegen ganz offiziell im Staatssender CCTV übertragen. Dort wird stolz betont, dass chinesische Firmen das Sportereignis durch den Bau des Lusail-Stadions, gelieferte Elektrobusse und grosszügige Sponsorings erst möglich gemacht haben. Doch schlussendlich konnten die Behörden nicht damit rechnen, dass die Wirkung eines harmlosen Fussballturniers auf die eigene Bevölkerung schlussendlich zum Propaganda-Eigentor ausarten würde.

Hamsterkäufe vor dem nächsten Lockdown

Denn in Peking ist es derzeit nicht einmal mehr möglich, die Spiele mit Freunden in einer Kneipe zu schauen. Sämtliche Geschäfte, Schulen und Parks sind schliesslich seit dieser Woche geschlossen. Jeden Tag werden Hunderte Wohngebäude abgeriegelt. Wer noch auf die Strasse darf, sieht eine zutiefst deprimierte Stadt: Die wenigen Passanten draussen stehen meist in riesigen Schlangen vor den PCR-Test-Stationen an.

Da in Peking die Restaurants und Geschäfte geschlossen sind, versuchen sich diese Chinesinnen und Chinesen an einem Marktstand mit dem Nötigsten einzudecken. Ng Han Guan / ap

Und da am Donnerstagabend erneut Lockdowngerüchte die Runde machten, sieht man wieder Pekinger mit riesigen Plastiktüten voller Gemüse und Reis durch die nächtlichen Strassen ziehen, um sich für einen möglichen Einbruch der öffentlichen Logistik zu wappnen. Fussball ist angesichts solcher Probleme schlussendlich ein Luxusproblem.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen