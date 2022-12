China beendet strenge Lockdown-Politik

Corona China kommt weg vom strengen Lockdown – was passiert nun mit den ungeimpften Alten? Die Volksrepublik probt schrittweise Lockerungen der «Null Covid»-Politik. Doch für ein «Leben mit dem Virus» sind die Impfraten unter den Älteren zu niedrig. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Eine ältere Frau ist mit ihren Einkäufen in Peking unterwegs. Die strenge «Null Covid»-Politik hat Ansteckungswellen in China bisher praktisch verhindert. Jetzt müssten viel Ältere sich impfen lassen. Andy Wong / ap

In Peking sind die Zeichen des Wandels mit blossem Auge sichtbar: Etliche PCR-Test-Stationen wurden am Wochenende abgebaut, Tore vor den Wohnsiedlungen wieder geöffnet und Geschäfte aufgeschlossen. Vor allem wird den Coronainfizierten in der Hauptstadt – zumindest in einigen Fällen – die Zwangsquarantäne im Spital erspart: Sie dürfen ihre Viruserkrankung nun in den eigenen vier Wänden auskurieren. Das tiefe Aufatmen vieler Hauptstädter ist deutlich zu spüren.