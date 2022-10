Nach Lockdown: Flüchten hier Arbeiter aus iPhone-Fabrik?

In China haben Mitarbeitende des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown offenbar die Flucht ergriffen. In sozialen Medien kursierten über das Wochenende zahlreiche Videos von Arbeitern, die das Werksgelände des Unternehmens in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou verliessen.

31.10.2022, 10.47 Uhr