Protest in Peking: Stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping

China «Stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping»: Plötzlicher Protest in Peking trotz repressivem Klima vor dem Parteitag Kurz vor dem 20. Parteikongress der in China allmächtigen Kommunistischen Partei hat ein unbekannter Mann im Pekinger Stadtzentrum systemkritische Banner aufgehangen. Der grösste öffentliche Protest seit Jahren zeigt die Risse hinter der Fassade. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 13.10.2022, 12.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ungläubig staunende Passanten: Die Protestplakate in Peking an der Sitong-Brücke, mitten im Stadtzentrum. Twitter

Es ist der wohl grösste öffentliche Protest in der chinesischen Hauptstadt seit der Jahrtausendwende. Nur wenige Tage vor dem 20. Parteikongress hat ein Bürger zwei riesige Banner auf der Brücke einer sechsspurigen Hauptverkehrsader aufgehangen.

Doch anstatt der üblichen Staatspropaganda prangte darauf unerhörte Systemkritik: «Wir wollen Essen, keine PCR-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution. Wir wollen Freiheit, keinen Lockdown. Wir wollen Bürger sein und keine Sklaven», heisst es auf einem der Plakate. Und gleich daneben heisst es in unmissverständlichen Worten:

«Stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping»

Am Nachmittag erinnert an der Sitong-Brücke im nordwestlichen Bezirk Haidian nur mehr wenig an den Vorfall. Selbst eine erhöhte Polizeipräsenz war zunächst nicht erkennbar. Doch es dauert nur wenige Augenblicken, ehe sich zwei Polizisten mit roter Armbinde dem deutschen Reporter annähern – und prompt den Reisepass und Pressekarte einkassieren.

Rasende Verbreitung in sozialen Netzwerken

In den nächsten Minuten zeigt sich, dass es sich bei vielen der umliegenden «Passanten» – darunter auch ein in Laufhosen und Sportschuhen gekleideter Jogger – tatsächlich um Sicherheitspolizisten in Zivil handelt. Nach einer 15-minütigen Sicherheitskontrolle löst sich die Situation ohne Eskalation auf. Gemessen an der Brenzligkeit des Themas ist sie für chinesische Verhältnisse überaus glimpflich ausgegangen.

Im chinesischen Netz wurden die Ereignisse jedoch umgehend von den Zensoren blockiert. Auf auf ausländischen Online-Plattformen, allen voran Twitter, verbreiteten sich hingegen Foto- und Videoaufnahmen zuhauf. Darauf war zu sehen, wie ungläubige Passanten vor der Sitong-Brücke die Banner bestaunten, welche gerade von Polizisten abgeräumt wurden. Zudem stiegen dort Rauchwolken, wie nach einem Feuer, in den Himmel. Die Gründe dafür sind bislang unklar.

Dass die Protest-Aktion überhaupt gelang, wirkt nahezu wie ein Wunder: Nicht nur sind Pekings Strassen alle paar Meter mit Überwachungskameras bestückt, sondern ist auch derzeit kurz vorm Parteikongress die Polizeipräsenz unglaublich hoch. An den wichtigen Kreuzungen innerhalb der inneren Stadtringe wachen routinemässig Sicherheitsbeamte über das Geschehen.

Wer die Banner aufgehangen hat, ist ebenfalls nicht bekannt. Doch in einem Land, in dem bereits kritische Postings auf Social Media mittlerweile Vorladungen bei der Polizeiwache zur Folge haben können, wirkt eine solche Aktion ausserordentlich mutig. Und sie zeigt auch, was man sonst angesichts des repressiven Klimas nicht zu sehen bekommt: die Risse hinter der Fassade.

Die eiserne Hand des Staates

Doch nach zweieinhalb Jahren «Null Covid» rumort es zunehmend. Die plötzlichen Lockdowns, willkürliche Zwangsquarantäne und täglichen Massentests haben nicht nur die Wirtschaft an den Rand einer Rezession gebracht, sondern auch die ökonomische Lebensgrundlage etlicher Familien zerstört.

Xi Jinping, Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Staatspräsident Chinas ist in Peking allgegenwärtig. Kritik an der Zentralregierung wird nicht zugelassen. Wu Hao / EPA

Doch Kritik wird, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand geäussert. Die roten Linien, die sich in den letzten Jahren unter Xi Jinping immer weiter verschärft haben, lassen zwar durchaus Unmut an der Lokalregierung zu. Doch wer diesen gegen Peking richtet oder gar die Systemfrage stellt, muss mit der eisernen Hand des Staats rechnen.

Der Zeitpunkt des Protests ist ungleich prekär. Am Sonntag findet schliesslich der 20. Parteikongress in Peking statt. Während diesem wird Xi Jinping – als erstes Staatsoberhaupt seit Mao Zedong – seine dritte Amtszeit deklarieren.

Dass sich nicht wenige Chinesen einen anderen Kurs für ihr Heimatland wünschen, kommt im staatlich gelenkten Diskurs der Medien nicht vor. Doch an diesem Donnerstagnachmittag war der Dissens zumindest für wenige Minuten sichtbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen