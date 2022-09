UNO-Bericht zu Uiguren: der Kommentar

China Der Uiguren-Bericht der UNO legt Pekings menschenfeindliche Politik schonungslos offen Wie die UNO auch dem letzten Chinafreund die Augen öffnet. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.32 Uhr

Kritisierten die UNO wegen des lange zurückgehaltenen Uiguren-Berichts: Protest für die Rechte der von China Unterdrückten im Mai in Genf. Keystone

Pünktlich zum Ende ihrer Amtszeit hat die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ihren schon lange überfälligen Bericht über die Menschenrechtslage in der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang abgeliefert. Dieser hat es in sich. Und macht uns deutlich: China ist ein Unrechtsstaat.

Unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung, so der Bericht, komme es zu willkürlichen und diskriminierenden Inhaftierungen. Berichte über Vergewaltigungen in den Internierungslagern nennt er glaubhaft und er stellt fest, es könnten «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» vorliegen. Darunter versteht die internationale Gemeinschaft, zu der sich China selbst zählt, schwerste Menschenrechtsverletzungen – auf derselben Ebene wie Kriegsverbrechen und Völkermord.

Die UNO geht mit ihrer Kritik freilich weniger weit als andere Organisationen wie etwa Amnesty. Die Verbrechen an den Uiguren sind hinlänglich bekannt und dokumentiert. Endlich hat es auch die UNO schwarz auf weiss. Das Regime in Peking gerät durch die nun zusätzlichen Beweise seines schändlichen Tuns in Erklärungsnot, ist es doch selbst ein mächtiges Mitglied dieser Organisation.

Wir tun uns gerade sehr schwer mit der Abhängigkeit von einem anderen Unrechtsstaat, Russland. Dabei ist der Verzicht auf russisches Gas ein Kinderspiel, verglichen mit einem Verzicht auf Handelsbeziehungen mit China. Das zeigt, wie schwierig es sein wird, Sanktionen gegen Peking durchzusetzen.

