Das letzte Aufbäumen in China: Li Keqiang gegen Xi Jinping

China Das letzte Aufbäumen: Wie Chinas Premier Li Keqiang die nationalistischen Pläne des allmächtigen Präsidenten stört Chinas Präsident Xi Jinping will am kommenden Parteikongress Herrscher auf Lebenszeit werden. Einer stört seine nationalistischen Pläne: Li Keqiang. Fabian Kretschmer, Peking 20.08.2022, 05.00 Uhr

Chinas Präsident Xi Jinping (l) und Premierminister Li Keqiang. Andrea Verdelli / Getty Images AsiaPac

Chinas Staatsführung wird im Ausland meist als Monolith wahrgenommen, an dessen Spitze Xi Jinping als alleiniger Herrscher steht. Dass dies eine ziemliche Vereinfachung ist, zeigt sich in diesen Tagen so offen wie seit Jahren nicht mehr.