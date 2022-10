China: Präsident Xi Jinping und seine Ja-Sager

Absolute Macht Chinas neue Führung besteht aus Ideologen, Technokraten und keiner einzigen Frau: Präsident Xi und seine Ja-Sager Die neue Führungsmannschaft Chinas ist eine beispiellose Demonstration Xi Jinpings. Seine Macht ist nun absolut. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 23.10.2022, 18.01 Uhr

Eine Machtdemonstration: Chinas neue Führungsriege um Präsident Xi Jinping (Mitte) und Li Qiang (3. v. r.). Ng Han Guan / AP

Als sich am Sonntagmittag in der Grossen Halle des Volkes die goldene Tür öffnete, schritten die sieben mächtigsten Männer des Landes vor das Blitzlichtgewitter der Presse. Und was für eine Machtdemonstration Xi Jinping in jenem historischen Moment aufs Parkett legte! Sämtliche Kader des Ständigen Ausschusses, welche künftig den Kurs des Landes bestimmen werden, sind entweder ideologische Loyalisten oder langjährige Vertraute des 69-Jährigen. Seine Kontrolle innerhalb des inneren Parteizirkels dürfte nun absolut geworden sein.

Der vielleicht grösste Paukenschlag: Direkt hinter Xi folgte der Technokrat Li Qiang, der damit als gesicherter Premierminister gilt – also jenem Posten, welcher sich unter anderem um die Wirtschaft der Volksrepublik kümmert. Für viele Unternehmensvorstände dürfte dies ein absolutes Schreckensszenario darstellen.

Xi Jinping winkt ins Publikum: Der Alleinherrscher hat seine Macht am Parteikongress zementiert. Ng Han Guan / AP

Denn Li implementierte als Bürgermeister von Shanghai in diesem Frühjahr den wohl weltweit grössten Covid-Lockdown: Die meisten der über 25 Millionen Einwohner wurden zwei Monate lang in ihren Wohnungen eingesperrt und zu Hunderttausenden in unwürdige Quarantänelager eingepfercht.

Absolute Loyalität statt Fachkompetenz

Das hat nicht nur für unfassbares Leid gesorgt, vor allem da zwischenzeitlich sogar die Nahrungsmittelversorgung in der wohlhabendsten Stadt des Landes zusammengebrochen ist. Vor allem jedoch war der Lockdown ein riesiger ökonomischer Schlag gegen Finanzmetropole, von dem sie sich möglicherweise nie mehr ganz erholen wird. Zu schwer wiegt der traumatische Image-Schaden der vollständigen Abriegelung Shanghais.

Li Qiang, Xis neue Nummer 2, betritt die Bühne. Wu Hao / EPA

Damals hätte jeder Experte vermutet, dass Li Qiangs vielversprechende Karriere nun vorüber sein würde. Doch im System Xi wird er ganz im Gegenteil für seine dogmatische Art sogar noch zum zweitmächtigsten Mann des Landes befördert. Seine Leistung war schlicht, dass er absolut loyal die Befehle aus Peking ausgeführt hat. Auf jene Tugend kommt es im System Xi an: Wertgeschätzt werden absolute Loyalität anstatt Pragmatismus oder Fachkompetenz.

Lis Bestellung zum Premier ist ein harter Schlag ins Gesicht für die Shanghaier, die unter dem ewigen Lockdown gelitten haben. Auf ihre Meinung kommt es im autoritären China allerdings längst nicht mehr an.

Europas Firmen müssen der neuen Realität ins Auge sehen

Doch auch europäische Firmenvertreter in China dürften stark verunsichert sein: Ihnen ist spätestens jetzt klar geworden, dass sich die ökonomischen Interessen des Landes auch in den nächsten Jahren ganz offensichtlich verstärkt ideologischen Prinzipien und politischer Kontrolle unterordnen müssen. Der Fokus auf Wachstum ist passé.

Den Apparatschik fehlt es dabei mittlerweile vollständig an einem ausgleichendem Element innerhalb des Ständigen Ausschuss. Sämtliche Wirtschaftsreformer und Pragmatiker, allen voran der scheidende Premier Li Keqiang und sein enger Vertrauter Wang Yang, gehen nun in Rente oder wurden möglicherweise gar unter Zwang ins politische Aus gedrängt.

Xi bricht mit vielen alten Konventionen der Partei

Li Keqiang war tatsächlich der vielleicht letzte Parteikader, der bei seinen Reden und öffentlichen Auftritten die realen Probleme der gemeinen Bevölkerung ansprach, anstatt nur ideologische Floskeln zu dreschen. Dabei hatte der Ökonom zuletzt praktisch nur mehr wenig zu sagen, medial wurde ihm vom Parteiapparat höchst selten Aufmerksamkeit geschenkt. Und nun werden Leute wie er vollständig verstummen.

Wie hart der Zensurapparat unter Alleinherrscher Xi durchgreifen kann, erfuhr Ex-Präsident Hu Jintao am Samstag vor den Augen der Weltöffentlichkeit: Bei der Abschlusszeremonie des Parteitags, kurz nachdem die internationale Presse in der oberen Zuschauertribüne der Grossen Halle des Volkes Platz genommen hat, wurde Hu von einem Ordner in schwarzem Anzug des Saales verwiesen.

Der 79-Jährige, dem seine tiefe Abneigung ins greise Gesicht geschrieben steht, wehrt sich mehrfach, möchte ganz offensichtlich nicht gehen. Als er unter Zwang hinaus chauffiert wird, versucht er sich noch mit seiner linken Hand an der Schulter Xi Jinpings zu halten, doch dieser schaut nur peinlich betreten auf den Boden.

Platz für Alleinherrscher Xi Jinping

Was genau die Gründe für die öffentliche Demütigung waren, wird die Weltöffentlichkeit angesichts der Verschlossenheit des chinesischen Führungszirkels wohl nie erfahren. Doch man kommt nicht umhin, die Symbolik der Bilder als Beginn einer neuen Ära zu deuten: Die alte Volksrepublik der Nullerjahre, verkörpert durch Hu Jintao, muss abtreten, um Platz für das neue China unter Alleinherrscher Xi Jinping zu machen.

Dieser hat Xi am Sonntag mit mehreren, jahrzehntealten Konventionen der Partei gebrochen: Derzeit hat kein Mitglied des Ständigen Ausschusses Erfahrungen im Staatsrat vorweisen können, was das letzte Mal Anfang der 80er Jahre der Fall war.

Und ebenfalls widersetzte sich Chinas Alleinherrscher gegen die goldene Regel, dass die erste Reihe an Parteikadern spätestens mit 69 Jahren abdanken muss. Xi fühlt sich derart sicher im Amt, dass er sich um solche Normen nicht mehr zu scheren braucht: Er schreibt die Regeln höchstpersönlich um.

Und ebenfalls gibt es erstmals seit den späten Neunzigern keine einzige Frau mehr in dem 25-köpfigen Politbüro. Auch das ist ein trauriger Rückschritt, der wohl langfristige Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben wird: Auf Jahre hinaus wird jungen Chinesinnen ein politisches Vorbild fehlen, zu dem sie hinaufblicken können.

Was am Sonntag merklich auffiel, ist die extreme Stille im chinesischen Internet: Als einige wenige Staatsjournalisten auf der in China weit verbreiteten Online-Plattform Weibo ihre Glückwünsche in patriotischen Postings formulierten, blockierten die Zensoren bereits im Vorhinein die Kommentarfunktion, um Kritik bereits im Keim zu ersticken.

Die Chinesen blicken machtlos auf die Politik

Auf der App Wechat, auf der viele patriotische Chinesen sonst en masse die Parteipropaganda teilen, blieb es ebenfalls ruhig. Es schien, als ob die politischen Ereignisse vollkommen fernab der alltäglichen Realität der Leute entkoppelt waren: Was im Pekinger Machtzentrum passiert, geht die meisten der 1,4 Milliarden Chinesen offenbar wenig an. Ändern können sie an den politischen Verhältnissen ohnehin nichts.

