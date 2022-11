China-Korrespontent: Persönliche Erlebnisse mit «Null-Covid»

China «Als die Covid-Polizei vor meiner Tür steht, ergreife ich die Flucht»: So erlebte unser Korrespondent den Lockdown in Peking In Chinas Hauptstadt macht sich erneut die Angst vor einem Lockdown breit. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Seuchenschutzpersonal irgendwann auch einmal vor der Wohnung des Korrespondenten von CH Media auftauchen würde. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 19.11.2022, 17.00 Uhr

Leben in «Null-Covid»-China: Einwohner warten darauf, getestet zu werden. Mark Schiefelbein / AP

Als ich gedankenversunken den Eingangsbereich meiner Wohnanlage betrete – ein schnörkelloser Funktionsbau mit 25 Stockwerken –, schrecke ich plötzlich zurück: Fünf Männer in weissen Ganzkörperanzügen sind gerade dabei, den Gang zu den Liften mit buntem Kunststoffband abzusperren. Noch ehe die «weissen Riesen», wie das Gesundheitspersonal in China genannt wird, mich zum Mitkommen auffordern, habe ich bereits das Weite gesucht.

Dabei war es nur eine Frage der Zeit, dass die regelmässigen Lockdowns auch irgendwann einmal mich persönlich treffen würden. Die Infektionszahlen in Peking liegen derzeit bei über 400 – und damit höher als je zuvor. Längst ähnelt das Manövrieren durch den Alltag einem riskanten Spiessrutenlauf durch ein urbanes Minenfeld: Hinter jedem Bürogang oder Restaurantbesuch kann ein unverhoffter Lockdown lauern. Denn dank Gesundheitscode und GPS-Daten bleibt keine Bewegung von der Seuchenschutzbehörde unbemerkt.

Befürchtet hinter jedem Bürogang und Restaurantbesuch seinen persönlichen Lockdown: CH Media-Korrespondent Fabian Kretschmer. Julian Baumann

Die Coronakarte auf meinem Smartphone ist längst von Hunderten roten Warnpunkten durchsetzt: Jeder Einzelne von ihnen bedeutet, dass hier ein Infizierter gewohnt, gegessen, oder gearbeitet hat – und nun sind die «weissen Riesen» mit ihren Absperrbändern und Plastikgittern angerückt.

Mit Öl, Reis und Pumpernickel vorbereitet

Für den Ernstfall habe ich mich – wie wohl sämtliche der 20-Millionen-Einwohner Pekings – bereits mehrfach vorbereitet: Die Vorratskammer ist mit ausreichend Speiseöl, Reis und Pumpernickel gefüllt; und auch für die Katzen ist genug Dosen- und Trockenfutter im Haus.

Während ich über den «Worst Case» nachdenke, ploppt auf meinem Handy eine Chat-Nachricht meines Nachbarschaftskomitees auf:

«Guten Morgen! Wir haben die Mitteilung erhalten, dass es eine Person bei uns gibt, deren PCR-Test möglicherweise positiv ist.»

Dabei handelt es sich jedoch lediglich um einen Coronaverdachtsfall: Während der Massentests, für die sich jeder Hauptstadtbewohner spätestens jeden dritten Tag anstellen muss, werden aus Kostengründen zehn Rachenabstriche in dasselbe Röhrchen gesteckt. Wenn nun also das Virus in einer Probe nachgewiesen wird, riegeln die Behörden «vorsorglich» die Wohnanlagen von allen zehn getesteten Personen ab – auch wenn neun von ihnen sich gar nicht mit Corona angesteckt haben.

Wochenlang im Spital gefangen – auch ohne Symptome

Während die Welt gelernt hat, «mit dem Virus zu leben», versucht die Volksrepublik auch im dritten Jahr der Pandemie ihre «Null-Covid»-Strategie aufrecht zu halten. Daran haben auch die jüngsten «Optimierungen» der Coronamassnahmen nichts geändert: Sämtliche Infektionsausbrüche sollen weiterhin unter Kontrolle gebracht werden. Und tatsächlich waren die Zahlen bis zuletzt so niedrig, dass – laut den offiziellen Statistiken – seit Monaten niemand mehr an Corona gestorben ist.

Mir persönlich graut es hingegen weniger vor dem Virus als vor dem bevorstehenden Lockdown, der in meiner Wohnung lauert. Um diesen zumindest etwas nach hinten zu schieben, schlage ich die nächsten Stunden auf den Strassen im frühwinterlichen Peking tot. Dort sehe ich unzählige Rettungswagen, die mit blauen Warnleuchten durch die Stadt rasen: Sie bringen Coronainfizierte in Quarantäne-Spitäler, wo sie oft wochenlang bleiben müssen – ganz gleich, ob sie Symptome haben oder nicht.

Auch ein entfernter Bekannter von mir ist unter ihnen. Auf dem letzten Selfie, das er aus seiner Wohnung aufnimmt, ehe die Ambulanz ihn abholt, sieht er mit seinem weissen Ganzkörperanzug ein wenig wie ein Astronaut aus. Mir fällt auf, dass er der erste unter all meinen Bekannten in China ist, die sich mit dem Virus infiziert haben. Ausserhalb Chinas ist es nahezu umgekehrt: Ich kenne kaum jemanden, der noch niemals Covid hatte.

Die Behörden verteilen Eimer-Toiletten

Mir steht immerhin nur eine mehrtägige Zwangsquarantäne in den eigenen vier Wänden bevor. Doch auch diese kann unangenehm sein, wie mir eine Freundin berichtet: Sie wohnt in einer traditionellen Hutong-Gasse, wie sie seit einigen Jahren unter gut betuchten Expats und Pekinger Hipstern beliebt ist. Doch so romantisch die alten Hofhäuser während lauer Sommernächte sind, desto unpraktisch sind sie während eines Lockdowns: Da nicht alle Haushalte über ein eigenes WC verfügen, teilen die Behörden dort mobile Eimer-Toiletten aus, die nach fünf Tagen Ausgangssperre schliesslich eingesammelt werden.

Nachdem am Abend die Temperaturen auf den Gefrierpunkt zugehen, gebe ich mich schliesslich geschlagen – und kehre freiwillig in mein Wohnhaus zurück. Was bliebe mir auch anderes übrig? Mein Reisepass, den ich für eine Flucht ins Hotel benötige, liegt in meiner Schreibtischschublade. Doch das Nachbarschaftskomitee, welches mit einer Handvoll Mitarbeitern vor der Eingangstür wacht, teilt betont freundlich mit: Wenn ich einmal eintrete, dürfe ich nicht mehr hinaus.

Letztlich komme ich mit einem blossen Schrecken davon: Die Heimisolation sollte nur für wenige Stunden dauern. Noch vor 22 Uhr sind die Testergebnisse eingetroffen – und der Coronaverdachtsfall unseres Nachbarn hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Viele Chinesen hingegen haben weniger Glück: In Xinjiang etwa sind weite Teile der Region seit über 100 Tagen vollständig abgeriegelt.

Auch meine neugewonnene Freiheit ist höchst fragil. Am Freitag hat die Stadtbehörde sich erneut mit einer SMS gemeldet: Niemand solle vorerst die Bezirksgrenzen verlassen, solange es nicht absolut «notwendig» ist. Bei meinen morgendlichen Spaziergängen werde ich also künftig kleinere Kreise ziehen.

