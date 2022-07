Schütze eröffnet Feuer bei Feiertags-Parade in den USA – sechs Tote und zahlreiche Verletzte

Ein Schütze hat am Montag bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet. Dabei wurden mindestens sechs Menschen getötet und 25 weitere Personen verletzt, darunter auch Kinder. Der Täter hat gemäss des örtlichen Sheriff-Büros wohl vom Dach eines Geschäftsgebäudes aus wahllos auf die Menge geschossen.