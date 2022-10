Boote stapeln sich an Land: Hurrikan «Ian» zerstört haufenweise Luxusjachten in Florida

Der Hurrikan «Ian» ist am vergangenen Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde im US-Bundesstaat Florida auf Land getroffen. Die durch den Sturm angerichteten Schäden werden nun immer mehr sichtbar. Videoaufnahmen zeigen, wie sich unter anderem zahlreiche zerstörte Luxusyachten an Land stapeln. (has)