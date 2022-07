Kroatien wird ab 2023 Euro-Land: Der Kuna hat ausgedient

EURO-ZONE Bye Bye Kuna – Warum Kroatien ausgerechnet während Inflation und Krise dem Euro beitritt Die Gemeinschaftswährung erhält mit Kroatien Anfang 2023 ihr 20. Mitglied. Dass mit der Aufnahme des drittärmsten Landes in der EU der Euro geschwächt wird, glaubt man in Brüssel nicht. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 12.07.2022, 16.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die letzten Tage des Kunas sind gezählt: Kroatien wechselt zum Euro. Darko Bandic / AP / keystone-sda.ch

Wenn Ferienreisende aus der Schweiz diesen Sommer die Strände an der kroatischen Adriaküste fahren, wird es das letzte Mal sein, dass sie ihre Getränke und Abendessen in der Lokalwährung Kuna bezahlen. Denn ab dem Jahr 2023 wird das jüngste EU-Mitgliedsland die Gemeinschaftswährung Euro einführen. Mit einem feierlichen Akt wurde im Beisein des Finanzministers Zdravko Maric am Dienstag in Brüssel der kroatische Beitritt zur Euro-Zone besiegelt. Sie wächst nun von 19 auf 20 Länder an. «Das ist ein grosser, historischer Tag für Kroatien», freute sich Maric. Kroatien werde ein «konstruktiver Partner» im Währungsverbund sein, versprach er. Der Wechselkurs für die Einführung wurde auf 7,53 Kuna je Euro festgesetzt.

Kroatien ist jetzt im Euro-Club. Von links: EZB-Chefin Christine Lagarde, kroatischer Finanzminister Zdravko Maric, der tschechische Finanzminister Zbynek Stanjura, EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis und EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Keystone

Mit dem Beitritt Kroatiens wächst die europäische Gemeinschaftswährung ausgerechnet in einem Moment, wo sich der Euro in einer historischen Schwäche befindet. Ein Euro ist mittlerweile nur noch so viel Wert, wie ein US-Dollar. Kürzlich fiel er sogar unter den Wert von einem Franken und damit unter die sogenannte Euro-Franken-Parität.

Dass die Aufnahme Kroatiens, dem Land mit dem EU-weit dritttiefsten Bruttoinlandprodukt pro Kopf, die Eurozone weiter schwächen werde, glaubt man in Brüssel aber nicht. Im Gegenteil: Laut Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), ist der kroatische Beitritt «ein Akt der Inklusion» und zeige, dass man zusammen im Club stärker sei als allein.

Wird der Euro auch für Kroatien zum «Teuro»?

Auch für Finanzminister Maric überwiegen die Vorteile. In Krisenzeiten seien diese sogar noch offensichtlicher, da Kroatien durch den Euro von hyperventilierenden Märkten geschützt sei. Der Euro führe zu geringerem Wechselkursrisiko, niedrigeren Zinssätzen und Finanzierungskosten und einer tieferen Inflation. Der Souveränitätsverlust durch die Aufgabe des Kuna sei nicht sehr bedeutsam, da ein Grossteil der kroatischen Wirtschaft bereits jetzt auf den Euro umgestellt sei, hielt Maric gegenüber dem News-Portal «Euractiv» fest.

Die vier grössten Geschäftsbanken in Kroatien seien italienische und österreichische Banken und mehr als die Hälfte des kroatischen Handels finde bereits in Euro statt.

Deutsche Seniorinnen begutachten die neuen Euro-Noten nach ihrer Einführung am 2. Januar 2002. Keystone

Gleichwohl muss die kroatische Regierung schauen, dass es in Zeiten der Inflation mit der Umstellung auf Euro nicht zu zusätzlichen Preissprüngen und zum Anstieg der Lebenskosten kommt. Nach der Einführung des Euro als Zahlungsmittel ab Januar 2002 kam es in Europa wegen Aufrundungen bei den Konsumentenpreisen teilweise zu happigen Teuerungseffekten, weswegen die Währung auch als «Teuro» bezeichnet wurde.

Mit Bulgarien könnte schon 2024 das 21. Mitglied folgen

Nach Kroatien könnte bereits im Jahr 2024 Bulgarien das nächste Land sein, das den Euro einführt. Bulgarien hat mit gut 20 Prozent eine der tiefsten Verschuldungsquoten in der EU und wird im Allgemeinen eine solide Finanzpolitik attestiert. Allerdings gibt es Fragezeichen über die Stabilität der Institutionen.

Das letzte Land, das dem Euro beigetreten war, ist Litauen im Jahr 2015. Die verbleibenden Nicht-Euro-Länder Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Schweden sind verpflichtet, den Euro einzuführen, können den Zeitpunkt aber weitgehend frei wählen. Eine permanente Euro-Ausnahme ausbedungen hat sich Dänemark nach seiner Ablehnung des Maastrichts-Vertrag im Jahr 1992, der die Einführung der Gemeinschaftswährung auf den Weg brachte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen