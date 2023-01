Wegen Autofahrt ohne Gurt: Strafe für britischen Premier Sunak

Bussgeld Wegen Autofahrt ohne Gurt: Britischer Premier Rishi Sunak muss Strafe zahlen Nach einer Autofahrt ohne Gurt muss der britische Premierminister Rishi Sunak Strafe zahlen. Die Polizei der Grafschaft Lancashire teilte am Freitagabend mit, man habe einem 42-jährigen Mann aus London einen entsprechenden Bescheid ausgestellt. 20.01.2023, 20.57 Uhr

Nicht zum ersten Mal sieht sich Rishi Sunak mit einer Strafe der Polizei konfrontiert. Scott Heppell / AP

In den sozialen Medien sei ein Video verbreitet worden, in dem eine Person im Auto ohne Gurt unterwegs gewesen sei, so die Polizei weiter. Dabei geht es um einen Social-Media-Clip, der direkt auf dem Instagram-Kanal von Sunak verbreitet worden war. Der Premier wirbt darin auf seiner Fahrt durch Lancashire für seine Massnahmen zur Angleichung der Lebensverhältnisse im wirtschaftlich abgehängten Norden Englands - und ist dabei unangeschnallt auf der Rückbank zu sehen. Schnell häufte sich Kritik an der gurtlosen Fahrt.