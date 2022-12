Korruption im EU-Parlament vermutet: Vier Festnahmen in Belgien

Brüssel Grosszügige Geschenke aus Katar? Vier Festnahmen wegen Korruptionsverdachts im EU-Parlament Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Korruption und Einflussnahme im Europäischen Parlament durch einen Golfstaat. 09.12.2022, 15.37 Uhr

In Brüssel gab es vier Festnahmen. Symbolbild/Archiv

Am Freitag gab es in dem Fall 16 Durchsuchungen in Brüssel und vier Personen wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Bei den Ermittlungen gehe es um eine mutmassliche kriminelle Organisation sowie Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche.