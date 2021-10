Fischkrieg eskaliert: Frankreich sperrt Häfen für britische Boote

BREXIT-ZOFF Fischkrieg eskaliert: Frankreich sperrt seine Häfen für britische Boote und droht mit Blackout auf Kanalinsel Jersey Weil Grossbritannien französischen Fischern den Zugang zu seinen Gewässern verweigert setzt Frankreich auf happige Retorsionsmassnahmen. Der Konflikt hat das Potenzial, zu einem Handelskrieg auszuarten. Remo Hess, Brüssel 28.10.2021, 12.12 Uhr

Unter Druck: Der britische Premier Boris Johnson (Archiv). Keystone

Mit historischen Analogien sollte man vorsichtig sein. Aber die Massnahmen, die Frankreich am Mittwochabend gegen Grossbritannien ankündigte, erinnern schon etwas an die von Napoleon 1806 erlassene Kontinentalsperre: Ab dem 2. November wird britischen Fischerbooten das Anlaufen französischer Häfen verboten. Frankreich führt zudem wieder strenge Kontrollen für Waren und Lastwagen ein, die den Eurotunnel in Richtung Grossbritannien und umgekehrt durchqueren.