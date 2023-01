Ukraine-Krieg: Lula pocht auf Neutralität - und will Friedensclub

Brasilien Lula pocht auf Neutralität im Ukraine-Krieg – und träumt vom «Friedensklub» Was hinter der Weigerung Brasiliens steckt, gegen Putin Position zu beziehen und Munition für den Leopard II zu liefern. Philipp Lichterbeck, Rio de Janeiro Jetzt kommentieren 31.01.2023, 18.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gibt der Ukraine eine Mitschuld am Krieg: Brasiliens linker Präsident Lula da Silva. Gustavo Garello / AP

In Europa löst Lula da Silva einige Irritationen ausg. Brasiliens Präsident weigert sich, klar gegen den Angriffskrieger Wladimir Putin und für die überfallene Ukraine Position zu beziehen. Beim Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz am Montag, sagte der seit 1. Januar im Amt befindliche Lula, dass es zwar «falsch» sei, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Dennoch glaube er, dass Kiew mehr hätte tun können, um den Konflikt zu vermeiden. «Ich bin der Meinung, dass sich zwei nicht streiten, wenn einer nicht will», benutzte Lula ein brasilianisches Sprichwort.

Er lehnte es ausserdem ab, der Ukraine Munition für die von Deutschland zugesagten Leopard-II-Panzer zu senden. Darum hatte ihn Deutschland ersucht. Der 77-jährige Linke begründete sein Veto damit, dass Brasilien «ein Land des Friedens» sei. Brasilien habe seinen einzigen Krieg 1865 gegen Paraguay ausgefochten, dabei solle es bleiben. Er wolle lieber endlich darüber reden, wie Frieden erreicht werden könne.

Lula wählte damit zwar eine moderatere Rhetorik als noch vor einigen Monaten, als er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, die Nato und die USA in einem Interview mit dem US-Magazin «Time» für den Krieg verantwortlich machte. Aber er blieb seiner Position treu, dass Brasilien nicht Partei ergreifen werde.

Brasilien will Neutralität wahren

Damit folgt Lula der traditionellen aussenpolitischen Linie seines Landes. Brasilien sieht sich als Anführer des globalen Südens, der Neutralität bei Konflikten zwischen den Grossmächten wahrt. Das Land will sich weder auf die Seite der USA und Europas noch auf die Russlands oder Chinas schlagen, sondern gute Beziehungen zu allen unterhalten.

Lula sieht Brasilien viel eher als internationalen Vermittler. Er glaubt, dass sich mit Gesprächen, «einem Glas Bier», gutem Willen und viel Schulterklopfen jeder Konflikt beilegen lasse. Das hat durchaus etwas Hemdsärmeliges, entspricht aber den Interessen Brasiliens und Lulas Naturell. So ist denn auch sein Vorschlag zu verstehen, eine Gruppe von Ländern anzuführen, die als Vermittler im Ukraine-Konflikt auftreten.

Zu diesem «Friedensklub» solle auch China gehören, das Lula im März besuchen wird. «Wenn ich nach China reise, möchte ich mit Präsident Xi Jinping darüber sprechen», sagte er. «Es ist an der Zeit, dass China endlich Haltung zeigt.» Darüber hinaus schlug Lula vor, einen «Ökologischen Klub» von Ländern zu gründen, die sich für den Frieden auf dem Planeten einsetzen. Den Vorschlag hatte Lula bereits dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gemacht und kündigte an, das Thema im Februar auch mit US-Präsident Joe Biden zu besprechen.

Brasilianer stehen hinter dem Präsidenten

Von den meisten Brasilianern und Lateinamerikanern wird die pragmatische Position Lulas unterstützt. Allerdings stecken hinter Brasiliens Neutralität im Ukraine-Krieg auch handfeste wirtschaftliche Erwägungen. Brasilien ist einerseits einer der grössten Lebensmittel- und Rohstoffexporteure der Welt. Das Land gehört zu den Top-Produzenten von Soja, Mais, Fleisch, Zucker, Kaffee und Orangen sowie Eisenerz und Erdöl. Grösster Handelspartner ist mittlerweile China.

Um aber Brasiliens gigantische Agrarindustrie am Laufen zu halten, braucht es riesige Mengen an Dünger, insbesondere Kaliumchlorid. Diesen bezieht Brasilien vor allem aus Russland und Weissrussland. Wegen dieser Abhängigkeit hatte bereits Lulas Vorgänger Jair Bolsonaro wenige Tage vor dem Angriff Russlands einen Besuch bei Wladimir Putin gemacht, der vielfach kritisiert wurde. Lula hätte es damals wohl allerdings genauso gemacht. Es geht ihm in erster Linie um die Interessen Brasiliens, nicht um jene Europas.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen