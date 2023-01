Brasilien: So lebt Ex-Präsident Bolsonaro im US-Exil

Brasilien Ganz und gar nicht Trump-like: So bescheiden lebt Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro in seinem US-Exil Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit reiste Jair Bolsonaro in die USA. Seither geniesst er in einem Miethaus in Orlando (Florida) das Leben als Polit-Rentner. Seine Zeit im Exil könnte aber schon bald ablaufen. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Die Villa, in der Jair Bolsonaro in der Nähe des Vergnügungsparks Disney World in Orlando (Florida) seit einigen Tagen wohnt. Das Haus befindet sich in der Ferienanlage Encore Resort at Reunion. Joe Raedle / Getty

Der Name klingt vielversprechend, zumindest für einen Politiker: Encore –auf Deutsch: Zugabe – heisst das Ferien-Ressort, in dem sich der abgewählte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro seit Ende des vergangenen Jahres in der Nähe von Orlando (Florida) aufhält. Die Ferienanlage ist allerdings nicht unbedingt präsidial und schon gar nicht protzig: Das grosszügige Einfamilienhaus, in dem Bosonaro angeblich auf Einladung eines befreundeten Sportlers wohnt, kostet umgerechnet etwas mehr als 500 Franken pro Nacht, Steuern und Gebühren nicht inbegriffen.

Bilder von Bolsonaro im Supermarkt

Und dennoch ist das Miethaus mit seinen neun Schlafzimmern, wenige Minuten vom Vergnügungspark Disney World entfernt, in den vergangenen Tagen zu einem Pilgerort für die Bolsonaro-Fans geworden. In den sozialen Medien veröffentlichen Exil-Brasilianer Bilder oder Videos des Präsidenten: Bolsonaro im Supermarkt, Bolsonaro im Schnellrestaurant oder Bolsonaro mit Familienangehörigen beim Entspannen. Letztere veröffentlichten zudem diese Woche ein Bild, das den ehemaligen Staatschef angeblich in einem Spital in Orlando zeigten, in das er am Montag hatte aufgrund eines Darmverschlusses eingeliefert werden müssen – eine Spätfolge ein Anschlagversuches durch einen politischen Gegner im Jahr 2018. (Bolsonaro wurde angeblich noch gleichentags wieder entlassen.)

In Washington heisst es, dass Bolsonaro am 30. Dezember 2022 mit einem diplomatischen Visum in die USA eingereist sei. Offiziell bestätigen wollte dies aber zu Wochenbeginn in der Hauptstadt niemand. Das entsprechende Visum wäre noch bis Ende Januar gültig, weil der Brasilianer Anfang Jahr seinen Status als hochrangiger Regierungsangestellter verloren hat.

Der Ex-Präsident will angeblich nach Brasilien zurückkehren

Dazu passt eine Aussage, die Bolsonaro in einem Interview mit der Fernsehstation CNN Brasil traf. Er sei in die USA gekommen, um einen Monat zu bleiben, sagte Bolsonaro demnach. Nach seinen gesundheitlichen Problemen werde er nun aber schneller nach Brasilien zurückkehren, weil die Ärzte in seiner Heimat mit seinen gesundheitlichen Problemen vertraut seien. Mit dieser Aussage reagierte Bolsonaro wohl auch auf Stellungnahme linker amerikanischer Politiker, die eine umgehende Ausweisung des Ex-Präsidenten forderten.

Auch nach seiner Rückkehr wird Bolsonaro aber den USA verbunden bleiben. Gerade in Florida besitzt er zahlreiche Fürsprecher, die seine politische Bewegungen unterstützen. Die wichtigste Figur ist dabei Donald Trump, dessen glamouröser Wohnsitz sich rund zweieinhalb Autostunden entfernt von Orlando befindet, an der Atlantikküste von Florida. Die beiden ehemaligen Präsidenten sind sich freundschaftlich verbunden, auch wenn es keine Hinweise darauf gibt, dass sie sich in den vergangenen Tagen getroffen haben. Trump inspirierte zudem die Bolsonaro-Anhänger, die am Wochenende in Brasilia gewaltsam protestierten — auch wenn der Vergleich mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 etwas hinkt.

Tucker Carlson bezichtigt Lula der Betrügereien

Bolsonaro und sein Sohn Eduardo — der einst als brasilianischer Botschafter in den USA im Gespräch war — stehen zudem in engem Kontakt mit bekannten Figuren der Trump-Bewegung. So spricht Chef-Propagandist Steve Bannon in seinem Podcast häufig über die Ereignisse in Brasilien. Der einflussreiche Fox News-Moderator Tucker Carlson behauptete am Montag, der brasilianische Präsident Lula da Silva habe Bolsonaro nur dank Betrügereien besiegt, ohne für diese Behauptung Beweise zu liefern.

