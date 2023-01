Nach dem Parlamentssturm in Brasilien: Kampfplatz Demokratie

Wochenkommentar Die Freiheit ist in Gefahr: Wir sind nur noch 67 Demokratien In Brasilien kam es zum Sturm auf das Parlament – wie auch schon in den USA. In der Ukraine wird die liberale Ordnung von einem autokratischen Aggressor angegriffen. So sehr wie schon lange nicht mehr gilt es, die Demokratie zu verteidigen. Stefan Brändle Jetzt kommentieren 13.01.2023, 17.45 Uhr

Vor dem Parlamentsgebäude in Brasilia.

Claudia, 50 Jahre alt, wohnhaft in Rio de Janeiro, kommentiert die brasilianische Präsidentenwahl so: «Es gab Betrug. Lula hatte keine Mehrheit. Sein Wahlresultat war geplant.» Hat sie Belege für die gravierende Behauptung? Nein, denn wie sie sagt: «Die Zensur hat schon begonnen.»

Claudia ist eine Hausfrau, die sich eigentlich mehr für ihre Hunde und Katzen als für die Politik interessiert. Aus Langeweile, wie sie sagt, verfolgt sie die sozialen Medien. Über diese Kanäle haben sich die Anhänger des Wahlverlierers Jair Bolsonaro zusammengetan, um in die Hauptstadt Brasilia zu ziehen. Der Mob gelangte bis ins Parlamentsgebäude, weil jemand die Türen von innen geöffnet hatte, wie der neugewählte Präsident Lula da Silva am Freitag mutmasste. Die junge Demokratie Brasiliens wankte, ein Staatsstreich lag in der Luft, wie nach dem Sturm der Trumpisten auf das US-Kapitol von Ende 2019.

Blühen uns nun bei jedem knappen Wahlausgang solche aufrührerischen Szenen? Verschwörungstheoretiker, Anti-Vax und Fake-News-Produzenten sind jedenfalls überall auf der Welt im Vormarsch. Mit ihren wirren Thesen und böswillig gefälschten Daten verwirren sie naive Bürger und zersetzen unsere Gesellschaften. Die Brasilianerin Claudia ist ein Beispiel von vielen.

Die Manipulationen stellen für unsere pragmatischen Demokratien eine beträchtliche Gefahr dar. Es ist kein Zufall: Dem keineswegs perfekten Freiheitsmodell des Westens droht heute von aussen eine ganz ähnliche Gefahr durch autoritäre Regimes. Russlands mafiöser Kriegstreiber Wladimir Putin lügt und verdreht auf die genau gleiche Weise. Und auch er findet in Europa, bis in die Schweiz – willige Adlaten, die ihre Putin-Sympathien ihrerseits vernebeln.

Dass es nicht übertrieben ist, von inneren wie äusseren Gefahren für unsere Demokratien zu sprechen, zeigen internationale Studien. Demnach zählt der Planet gerade noch 67 Demokratien. Laut der Bertelsmann-Stiftung sind die 70 autoritären Regimes erstmals in der Mehrheit. Und die Tendenz ist zunehmend. Nur noch 45,7 Prozent der acht Milliarden Erdenbürger können frei abstimmen. Sogar Indien, die bisher grösste Demokratie der Welt, die noch in diesem Jahr China mit 1,4 Milliarden Einwohnern überholen dürfte, wird vom schwedischen Institut V-Dem neuerdings unter den Autokratien eingeordnet. China sowieso.

Auch in Afrika sind die vier wichtigsten Länder Nigeria, Äthiopien, Ägypten und Republik Kongo – die insgesamt mehr Einwohner zählen als alle 27 EU-Länder zusammen – nur dem Schein nach Demokratien. Viele Länder sind zudem komplett abhängig von russischen und chinesischen Nahrungsmitteln sowie Energielieferungen. Indien hat sich bei den Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates gegen Moskau der Stimme enthalten, um die russischen Rüstungsgüter nicht zu verlieren. Das westafrikanische Schlüsselland Mali hat die französischen Truppen 2022 rausgeworfen und Putins Privatarmee Wagner gegen die eindringenden Dschihadisten zu Hilfe gerufen.

Dass der Westen weltweit an Boden verliert, ist eine natürliche Folge globaler Umwälzungen: Die Schwellen- und Entwicklungsländer holen auf – und stossen die seit der Antike über die Welt herrschenden Europäer noch so gerne vom hohen Ross. Unsere Ideen von Demokratie und Gewaltenteilung sind bedroht – und dafür müssen wir einstehen, kämpfen. Es geht um mehr als bei den angestammten politischen Grabenkämpfen zwischen rechts und links. Nein, es geht heute, auch wenn man keine bombastischen Schlagwörter benützen will, um die Existenz unseres liberalen Freiheitsmodells.

Immerhin: Der westliche Schulterschluss hinter der Ukraine, in Wahrheit gegen den Kreml-Despotismus, stimmt optimistisch, dass Europäer und Amerikaner gewillt sind, gemeinsam für ihre Werte einzustehen. Als neutraler Staat kämpft die Schweiz nicht direkt für die Ukraine oder in Brasilien für den früheren Justizhäftling Lula. Aber bei der Verteidigung der freiheitlichen Ordnung darf das Land der direkten Demokratie nicht abseitsstehen.

