Wunder: Baby kommt in intakter Fruchtblase zur Welt

Mordprozess Bruggerberg Jetzt ist das Urteil bekannt: Mörder muss für über 19 Jahre ins Gefängnis ++ Gerichtspräsident: «Die Kälte in der Höhle widerspiegelt ihre Gefühlskälte»

Im April 2019 ist in einer Höhle am Bruggerberg eine Leiche gefunden worden. Seit Montag muss sich der mutmassliche Mörder vor Gericht verantworten. Am Donnerstagnachmittag wurde nun das Urteil eröffnet.