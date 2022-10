Brasilien Lula oder Bolsonaro? Entscheidung im Präsidentenrennen nach dem schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten Am Sonntag steht in Brasilien der zweite und entscheidende Wahlgang um die Präsidentschaft bevor. Mit dem Endresultat ist in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit zu rechnen – sofern das Ergebnis überhaupt akzeptiert wird. Klaus Ehringfeld, Mexiko-Stadt Jetzt kommentieren 29.10.2022, 12.00 Uhr

Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva versucht in Rio de Janeiro, seine Anhängerschaft zu mobilisieren. Doch sein Vorsprung aus dem ersten Wahlgang schrumpft rapide. Sil / AP

Wenn man zwei Vorfälle aus der jüngsten Zeit in Brasilien betrachtet, dann ahnt man, was bei einem erneuten Wahlsieg von Jair Bolsonaro bei der Stichwahl am Sonntag drohen könnte: mehr Verachtung des Staates und seiner Institutionen, mehr Frauenfeindlichkeit, weniger verantwortungsbewusstes Regieren. Mehr vom bisher Gewohnten also.

Vor Wochenfrist widersetzte sich in Rio de Janeiro ein früherer Abgeordneter und Bolsonaro-Vertrauter seiner Festnahme mit Granaten und Schusswaffen. Roberto Jefferson hatte seinen Hausarrest verletzt. Aber Versuche der Polizei, ihn festzunehmen, beantwortete Jefferson mit Schüssen auf die Beamten.

Schwer bewaffnete Polizisten versuchen am 23. Oktober, den Bolsonaro-Vertrauten Roberto Jefferson zu verhaften. Es kommt zum Schusswechsel. Bruna Prado / AP

Wenige Tage später brüstete sich Bolsonaro in einem Video auf seinen Plattformen damit, es habe bei einer Veranstaltung mit Migranten zwischen ihm und einem 14-jährigen «hübschen» Mädchen aus Venezuela «gefunkt».

Je näher der Entscheidungstag rückt, desto absurder, gewalttätiger, schmutziger und inhaltsleerer wird der brasilianische Wahlkampf. Das Team des rechten Amtsinhabers Jair Bolsonaro vergleicht dessen linken Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva mit dem Teufel und rückt ihn in die Nähe eines mächtigen Verbrechersyndikats. Lulas Wahlkämpfer keifen zurück und stellen den Staatschef als Kannibalen und Pädophilen dar.

Der Amtsinhaber Jair Bolsonaro spricht am vergangenen Donnerstag an einer Wahlkampfveranstaltung in Sao Joao de Meriti. Sil / AP

Aber dennoch werden die Chancen des 67-jährigen Amtsinhabers auf Wiederwahl jeden Tag besser. Seit der ersten Runde am 2. Oktober verkürzt Bolsonaro den Abstand auf seinen linken Herausforderer Lula da Silva (77) stetig.

Bis wenige Tage vor der Wahl hatte der Kandidat der Arbeiterpartei PT zwar fünf Prozentpunkte Vorsprung. Aber das ist keine Garantie. Die Umfragen sind unzuverlässig, und es gibt noch Unentschiedene und bisherige Nichtwähler, die zusammen fast 20 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen.

Der Wahlentscheid prägt die ganze Region auf Jahre hinaus

Nur eines scheint klar: Es wird ein enges Rennen, und die Entscheidung wird das grösste Land und die wichtigste Wirtschaft Lateinamerikas und damit die ganze Region auf Jahre hinaus prägen. Zur Wahl stehen die tropische Variante des ungarischen Autokraten Viktor Orbán und ein eher sozialdemokratisches Modell. Dabei ist Bolsonaro eher ein noch grösserer Demokratieverächter als Orbán, der alles daransetzen würde, sein ultrarechtes Konzept auf Jahrzehnte in Brasilien zu verankern.

Ein motorisierter Lula-Anhänger fährt die Copacabana entlang. Bruna Prado / AP

Lula vertritt dagegen ein inklusives, links-liberales Modell, das soziale Verantwortung und einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie anstrebt, das wiederum von Bolosonaros Anhängerschaft als «Kommunismus» abgelehnt wird.

Bolsonaros erste vier Jahre waren objektiv ein Desaster. Er leugnete die Coronapandemie und ist daher mitverantwortlich für 680'000 Tote. Die Wirtschaft ging in die Knie, der Amazonas wurde im Rekordtempo abgeholzt, die Armut hat dramatisch zugenommen, die Qualität der öffentlichen Bildung und des Gesundheitssystems haben sich verschlechtert.

Die dringlichen Themen wurden nicht angesprochen

Warum also hat er dennoch Chancen, im Amt bleiben zu dürfen? Zum einen liegt das am inhaltsleeren Wahlkampf. Es wird so gut wie nicht über die dringlichen Themen gesprochen wie die Zunahme von Armen und Hungernden, den strukturellen Rassismus, die galoppierende Vernichtung des Regenwaldes, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheit.

Das wiederum liegt daran, dass es beinahe nur darum geht, den Kontrahenten zu diffamieren und zu verleumden. Über die sozialen Netzwerke mobilisieren die Kandidaten ihre radikalsten Anhänger. Bolsonaros Helfer feuern dabei ohne Unterlass Nachrichten und Videos ab, in denen Lula als Antichrist, Satan, Kinderschänder und Drogenbaron dargestellt wird.

Bolsonaro behauptet sogar, Lula wolle die evangelikalen Kirchen schliessen und die traditionelle Familie zerstören. Keine Behauptung und Lüge scheinen krank genug, um sie nicht dem Gegner anzuhängen.

«Brasilien will keinen Kommunismus», lautet ein Schlagwort der Bolsonaro-Anhängerschaft. Antonio Lacerda / EPA

Brasilien erlebe den schmutzigsten Wahlkampf seiner Geschichte, urteilt Guilherme Casarões vom Thinktank «Fundação Getúlio Vargas». Angesichts einer derartigen Polarisierung zwischen Lula und Bolsonaro sei es «unmöglich, über Ideen zu reden».

Und Lula selbst fällt auch kaum mehr ein, als die schöne Vergangenheit zu beschwören, als er zwischen 2003 und 2011 regierte. Acht Jahre, in denen es Brasilien besser ging als jetzt, in denen seine Amtszeit aber von Korruptionsvorwürfen überschattet wurde, und Umweltthemen, Nachhaltigkeit und Genderfragen noch nicht sein Ding waren.

Wahlkampf mit Sozialhilfegeldern

Dem ultra-rechten Amtsinhaber spielt in die Karten, dass sich die Wirtschaft vor allem dank eines staatlichen Entlastungspakets langsam erholt. Dadurch wurden Steuern auf Treibstoff, Strom, Gas, Telekommunikation und den öffentlichen Nahverkehr gesenkt. In der Folge ebbte die Inflation ab, der Benzinpreis stabilisierte sich.

Aber vor allem hat der Präsident Staatsgelder in Millionenhöhe dafür eingesetzt, die Sonder- und Hilfszahlungen im Rahmen des Programms «Auxílio Brasil» («Hilfe für Brasilien») zu erhöhen und auszubauen. In diesem Rahmen erhalten bedürftige Familien monatlich rund 115 Euro Hilfe.

Eine Einwohnerin eines Armenviertels von Rio de Janeiro erhält eine Lebensmittelspende der sozialen NGO Somos. Bruna Prado / AP

Rund 25 Prozent der Brasilianerinnen und Brasilianer erhalten inzwischen direkt oder über ein Mitglied des Familienhaushalts die Hilfsgelder. Und zielsicher hat die Regierung die Zahlung noch schnell so vorgezogen, dass die Bedürftigen das Geld vor dem zweiten Wahlgang bekommen. Damit sucht Bolsonaro genau in der Schicht Stimmen, die gewöhnlich Lula da Silva wählen würden.

Der «Bolsonarismus» bleibt so oder so

Jenseits dieses Panoramas lohnt ein Blick auf die politische Grosswetterlage, auch wenn dem Amtsinhaber am Sonntag die Wiederwahl verwehrt bliebe. Bolsonaros Gefolgsleute und Verbündete haben Anfang des Monats bei den Gouverneurs- und Parlamentswahlen grosse und unerwartete Erfolge erzielt. So ist schon jetzt klar: Der «Bolsonarismus» bleibt. Er ist längst eine feste Grösse in der brasilianischen Politik und kein «Betriebsunfall», wie Lula ihn im Wahlkampf noch darstellen wollte.

Das liegt auch daran, dass ein grosser Teil der Bevölkerung die antidemokratischen, pro-militärischen, rassistischen, frauenfeindlichen und gewaltverherrlichenden Werte mitträgt und sich von ihnen angesprochen fühlt. Ein gemässigt konservatives Gegengewicht gibt es nicht mehr. Die bürgerliche Rechte ist faktisch aufgerieben. Die Spaltung Brasiliens, das ist schon jetzt klar, bleibt über die Wahl hinaus bestehen.

