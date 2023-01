Brasilien: Bolsonaro-Anhänger dringen in Kongress in Brasilia ein

Brasilien Bolsonaro-Anhänger stürmen Regierungsviertel in Brasília – Präsident Lula spricht von «Terroristen» ++ Bolsonaro verurteilt den Angriff seiner Anhänger Brasilien unter Schock: Eine Woche nach dem Amtsantritt des Linkspolitikers Lula dringen dessen Gegner gewaltsam in Kongress, Obersten Gerichtshof und Regierungssitz ein. Der Ex-Präsident hatte mehrfach damit gedroht. Klaus Ehringfeld 2 Kommentare Aktualisiert 09.01.2023, 06.25 Uhr

Belagerter Kongress: Tausende Bolsonaro-Anhänger stürmen ins Zentrum der Macht in Brasiliens Hauptstadt Brasilia. Eraldo Peres / AP

Tausende Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Sonntag den Kongress in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Sie drangen auch in den Präsidentenpalast und den Sitz des Obersten Gerichtshofs ein. Die Demonstranten strömten am späten Nachmittag vom neun Kilometer entfernten Armeehauptquartier, wo sie seit der Wahlniederlage Bolsonaros vor zwei Monaten kampieren, ins Zentrum der Macht vor.

Erste Bilder des Überfalls zeigen, dass Anhänger des rechtsradikalen Politikers die Absperrungen des Parlaments durchbrachen und in das Gebäude eindrangen. Die Demonstranten haben Fensterscheiben eingeschlagen, während andere den Senatssaal erreichten, wo sie auf Sitze sprangen und Bänke als Rutschen benutzten.

Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten zu vertreiben. Zunächst aber vergeblich. Die Demonstranten, meist in gelben und grünen T-Shirts und mit brasilianischen Flaggen ausgestattet, weigern sich, Lula da Silvas Sieg bei der Präsidentenwahl am 30. Oktober zu akzeptieren.

Bolsonaro verurteilt Erstürmung der Regierungsgebäuden in Brasília

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonario hat den Angriff seiner radikalen Anhänger auf das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília unterdessen verurteilt. «Friedliche Demonstrationen sind Teil der Demokratie. Plünderungen und Überfälle auf öffentliche Gebäude, wie sie heute stattgefunden haben, fallen jedoch nicht darunter», schrieb der rechte Ex-Staatschef am Sonntag auf Twitter.

«Während meiner gesamten Amtszeit habe ich mich stets an die Verfassung gehalten und die Gesetze, die Demokratie, die Transparenz und unsere heilige Freiheit geachtet und verteidigt.»

Eine Gefahr für die Demokratie

Der Angriff stellt eine gravierende Gefahr für den neuen Präsidenten und die Demokratie in Brasilien dar. Zum Zeitpunkt des Sturms befand sich Präsident da Silva auf einer Reise im Bundesstaat São Paulo.

Zusammenstösse zwischen Militärpolizei und Demonstranten ausserhalb des Planalto Palasts in Brasilia. Eraldo Peres / AP

Der sichtlich erschütterte Präsident Lula ordnete nach einer Dringlichkeitssitzung mit seinem Kabinett die Intervention der Bundespolizei in der Hauptstadt an. Lula betonte, die «Terroristen» würden «gefunden und bestraft».

Auch die US-Regierung äusserte sich am Sonntag bestürzt: «Die Vereinigten Staaten verurteilen jeden Versuch, die Demokratie in Brasilien zu untergraben», schrieb der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag auf Twitter. Präsident Biden beobachte die Situation genau. «Unsere Unterstützung für die demokratischen Institutionen Brasiliens ist unerschütterlich», so Sullivan. Die Demokratie in Brasilien werde nicht durch Gewalt erschüttert werden.

Das Szenario gleicht sehr dem des Sturms auf das Kapitol in den USA am 6. Januar 2021, als radikale Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump verhindern wollten, dass der Sieg Joe Bidens bei der Präsidentenwahl bestätigt wurde.

«Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen», schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter. «Ich habe mit dem Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, telefoniert. Er teilte mir mit, dass der gesamte Polizeiapparat sich darauf konzentriert, die Situation unter Kontrolle zu bringen.»

Die Chefin der regierenden Arbeiterpartei (PT) erhob schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen in der Hauptstadt Brasilia: «Die Regierung des Bundesbezirks war unverantwortlich angesichts der Invasion in Brasilia und im Nationalkongress», schrieb Gleisi Hoffmann am Sonntag auf Twitter. «Das war ein angekündigtes Verbrechen gegen die Demokratie, gegen den Willen der Wähler und für andere Interessen. Der Gouverneur und sein Sicherheitsminister, ein Anhänger von Bolsonaro, sind für alles verantwortlich, was passiert.»

Mit Strassenblockaden legten sie das Land lahm

Zehntausende radikale Anhänger Bolsonaros hatten sich zum Teil gewaltsam gegen die Niederlage ihres Idols bei der Stichwahl Ende Oktober gestemmt und zunächst mit Strassenblockaden das grösste Land Lateinamerikas lahmgelegt. Wochenlang belagerten sie zudem Kasernen der Streitkräfte im ganzen Land und forderten das Militär auf, die Amtsübergabe an den Linkspräsidenten da Silva zu verhindern. Sie bezeichnen Lula als «Dieb» und werfen ihm vor, die Wahl nur mit Betrug gewonnen zu haben. Dafür gibt es allerdings keinerlei Beweise.

Bolsonaro-Anhänger im Amtssitz des Präsidenten. Vor ihnen bauen sich Sondereinheiten der Polizei auf. Eraldo Peres / AP

Bolsonaro hatte die Abstimmung gegen den zweimaligen Ex-Präsidenten Lula mit dem knappsten Ergebnis in der Geschichte Brasiliens verloren. Er unterlag mit 49,1 Prozent hauchdünn seinem Herausforderer. Der Unterscheid zu Lula waren gerade einmal zwei Millionen Stimmen.

Fast die Hälfte Brasiliens steht auf der Seite von Bolsonaro, die andere Hälfte hatte für Lula gestimmt. Bolsonaro hatte in dem erbitterten Wahlkampf immer wieder mit einem Vergleich mit dem Kapitol-Sturm in den Vereinigten Staaten kokettiert und behauptet, das Volk werde sich «die Wahl nicht stehlen lassen».

Bolsonaro hatte sich noch vor der Amtsübernahme Lulas zu Neujahr nach Florida abgesetzt, weil er nach Verlust der Immunität mögliche Strafverfolgung fürchtet. Ob er von den USA aus den Putschversuch orchestriert hat, war zunächst unklar.

Eliteeinheit der Polizei mobilisiert

Tausende von Bolsonaro-Anhängern kampieren seit zwei Monaten vor dem Armeehauptquartier in Brasilia und in anderen Städten und fordern die Militärs auf, Lula zu stürzen. Zwar werden die Lager, die in zahlreichen Städten entstanden sind, immer weniger, aber in den wichtigsten Städten gibt es sie noch. Am Freitag gelang es den Behörden, das erste dieser Camps in Belo Horizonte, der Hauptstadt von Minas Gerais, dem drittbevölkerungsreichsten Bundesstaat, aufzulösen.

Am Samstag genehmigte der neue Justizminister Brasiliens, Flávio Dino, die Mobilisierung der Nationalen Sicherheitskräfte, einer Elitetruppe von Polizeikräften aus dem ganzen Land. Sie soll in Sondereinsätzen den Rest der Bolsonaro-Fancamps auflösen.

Lula inspiziert Regierungssitz nach Krawallen in Brasília

Nach dem Angriff radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro hat der amtierende Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva seinen beschädigten Amtssitz besucht. Am Sonntagabend inspizierte der 77-Jährige die Schäden im Palácio do Planalto in der brasilianischen Hauptstadt, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Er besuchte auch den Sitz des Obersten Gerichtshofs und traf sich mit der vorsitzenden Richterin Rosa Weber. Zum Zeitpunkt des Angriffs war Lula in der Stadt Araraquara im Bundesstaat São Paulo, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in der Region zu informieren.

(mit Material der Deutschen Presseagentur)

2 Kommentare Caroline Darmstädter vor 22 Minuten 1 Empfehlung Mich wundert, dass die Brasilianer ihre Regierungsgebäude nicht besser geschützt hatten; dieser Sturm war doch voraussehbar. Die Anhänger von Bolsonaro wollten es ihren „Vorbildern“ vom 6.1.21 in Washington gleichtun. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen