Ausraster von Politikern: Der Wutanfall von Christian Schmidt

Bosnien-Herzegowina Ausraster vor laufender Kamera: Der Wutausbruch dieses Deutschen legt die Misere im Balkanland offen Moritz Leuenberger tat es, Helmut Kohl, Donald Trump und Joe Biden ebenfalls: Journalisten beschimpfen. Doch der Wutanfall des deutschen Gouverneurs für Bosnien-Herzegowina ist folgenschwerer. Rudolf Gruber, Wien Jetzt kommentieren 19.08.2022, 17.00 Uhr

«Müll, völliger Müll! Ich habe es satt»: Der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, verliert die Fassung. Screenshot

Christian Schmidt ist kaum ein Jahr Quasi-Gouverneur in Bosnien-Herzegowina und schon ist ihm der Geduldsfaden gerissen. Bei einem Besuch in der Kleinstadt Gorazde diese Woche reagierte er auf eine Journalistenfrage mit einem Wutausbruch:

«Müll, völliger Müll! Ich habe diese Situation satt, jeder gibt jedem die Schuld. Freunde, so kommt man nicht nach Europa!»

Der Journalist hatte den Hohen Repräsentanten (OHR), wie der Vertreter der Staatengemeinschaft genannt wird, gefragt, ob er weiterhin daran denke, noch vor der Wahl mit seiner Vollmacht das Wahlgesetz zu ändern. Am 2. Oktober sollen in Bosnien-Herzegowina die Parlamente der beiden Teilrepubliken, der bosnisch-kroatischen Föderation und Republika Srpska, sowie die gesamt- und teilstaatlichen Institutionen neu gewählt werden.

Schmidt, der inzwischen wegen heftiger Proteste die Reform zurückgenommen hatte, wurde vor allem von der muslimischen Mehrheitspartei SDA kritisiert, damit die bosnischen Kroaten zu begünstigen. «Ich bin nicht hier, um die politischen Spielchen mitzumachen, ich habe genug davon», wütete der deutsche CSU-Politiker.

Schmidt, ehemaliger deutscher Landwirtschaftsminister in der Regierung Merkel, war zuvor wenig mit dem Balkan vertraut. Den Posten des internationalen Repräsentanten, der nach dem vierjährigen Loslösungskrieg von Jugoslawien auf dem Friedensvertrag von Dayton 1995 gründet, übernahm er im August vorigen Jahres auf Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel.

Der Zornanfall aus anderer Perspektive und die verwunderte Reaktion:

Von Anfang an lag Schmidt mit dem bosnischen Serbenführer Milorad Dodik im Clinch, der ihn als «Vertreter einer Besatzungsmacht» verunglimpfte; mit seinem Wutausbruch hat er sich nun auch die Bosniaken und Kroaten zu Gegnern gemacht.

Auf Twitter wurde Schmidts Ausbruch intensiv kommentiert. Kritiker am Amt des Hohen Repräsentanten sehen sich bestätigt und fühlen sich von Schmidt erinnert an das Gehabe eines Kolonialherren.

Nicht nur Schmidts cholerische Art erregt Anstoss, auch sein diplomatisches Geschick lässt zu wünschen übrig. Die Wahlgesetzänderung mitten im Wahlkampf anzukündigen, um nach heftigen, teils wüsten Beschimpfungen den Rückzug anzutreten, hat der Sache mehr geschadet als genützt.

Schmidt musste sich unter anderem von der Muslimpartei SDA Vorwürfe anhören, dem Druck Kroatiens nachgegeben und sich damit als Vermittler unglaubwürdig gemacht zu haben. Die beabsichtigte Drei-Prozent-Hürde hätte die bosnisch-kroatische HDZ auf Kosten kleinerer Parteien gestärkt. Die Regierung in Zagreb macht auch in der EU Druck, den bosnischen Landsleuten eine eigene Teilrepublik zuzugestehen, was die ethnische Teilung weiter zementieren würde.

Die Wahlgesetzreform, über die seit rund 15 Jahren debattierte wird, sollte die Dominanz der nationalistischen Parteien mindern und die Diskriminierung von Minderheiten beseitigen, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits mehrfach verurteilt hat.

Bislang dürfen nur Angehörige der drei sogenannten «Staatsvölker» – Bosniaken (muslimisch), bosnische Kroaten und bosnische Serben – für ein Parlamentsmandat kandidieren. Auch bei der Vergabe von Staatsposten bleiben sephardische Juden, Roma und andere Minderheiten ausgeschlossen.

Die weitaus grösste Gefahr für Bosnien-Herzegowina geht von der Republika Srpska aus. Dodik spricht von einem «gescheiterten Staat» und droht ständig mit dem Austritt seines Teilstaates, obwohl er als Vertreter der Serben dem ethnisch gemischten Präsidium angehört. Dodik geniesst politische und finanzielle Unterstützung von Russland, deren Präsident Wladimir Putin auf dem Balkan die offenen Konflikte neu anheizt, um den Westen von seinem Krieg gegen die Ukraine abzulenken.

