Kommentar zum Rücktritt Boris Johnsons

Boris Johnson Der schlechteste Premier der letzten 50 Jahre im Königreich Boris Johnson hat Grossbritannien geschadet. Sein Rücktritt war überfällig, obwohl es einen (halben) Verdienst zu würdigen gilt. Sebastian Borger, London 1 Kommentar 07.07.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immerhin den Gordischen Knoten beim Brexit durchschlug er: Boris Johnson tritt ab. Carl Court / Getty Images

Wer jetzt Überraschung heuchelt, hat sich jahrelang in die Tasche gelogen. Dass Boris Johnson für das höchste Regierungsamt Grossbritanniens ungeeignet war, wussten in Londons Polit-Establishment alle. Wohlbekannt waren die Charaktereigenschaften und der Politikstil des 58-Jährigen: die schreiende Selbstbezogenheit, die notorische Lügenhaftigkeit, die Begeisterung für populistische Boulevard-Slogans und die Verachtung aller politischen Konventionen. Letztere ist besonders gefährlich in einem Land, dessen ungeschriebene Verfassung auf Traditionen und Konventionen beruht.