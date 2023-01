Brüsseler Anschläge: «Wie, wenn ich in die Hölle absteigen würde»

BOMBENANSCHLÄGE «Es war, wie wenn ich in die Hölle herabsteigen würde»: Terrorprozess in Brüssel rollt den Horror nochmals auf Nach einem chaotischen Start nimmt der Prozess über die Brüsseler Terroranschläge Fahrt auf. Statt um die Rechte der Islamisten dreht er sich nun um ihre Taten und Opfer. Unser Korrespondent war dort. Seine Eindrücke aus dem Gerichtssaal. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 15.01.2023, 15.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Tag danach: Unzählige Blumen und Kerzen werden am Place de la Bourse im Stadtzentrum niedergelegt (23. März 2016). Keystone

Hinter dickem Sicherheitsglas sitzen sie nun mit ihren bleichen Gesichtern, bewacht von bulligen, in Sturmmasken verhüllten Polizisten. Die meisten tragen Pullover und Trainerhose, manche einen Bart, einer trägt seine dunklen Haare schulterlang.

Sieben Jahre nach den islamistischen Anschlägen vom 22. März 2016 in Brüssel müssen sich die sieben Hauptbeschuldigten vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet: 32-facher terroristischer Mord und versuchter terroristischer Mord in 695 Fällen. Das Urteil wird eine zwölfköpfige, zufällig ausgewählte Bürgerjury fällen. Es ist ein Monsterprozess mit über 1000 Zivilklägern, wie ihn Belgien noch nie gesehen hat.

Die Hauptangeklagten werden in einer eigens angefertigten, 500'000 Euro teuren Glasbox untergebracht. Keystone

Kontroverse um Nacktdurchsuchungen sorgt für chaotischen Start

Es ist ein grauer Montagmorgen im Januar, als Hauptrichterin Laurence Massart die Glocke läutet. Die Hoffnung ist, dass der Prozess nun endlich Fahrt aufnehmen kann. Denn statt um die Opfer und deren Angehörigen drehte sich die Verhandlung seit Prozessbeginn im Dezember vor allem um die Rechte der Angeklagten oder konkret: um die systematischen Leibesvisitationen, welchen sie täglich unterzogen werden.

Die Prozedur sei erniedrigend, kritisiert die Verteidigung. Justizminister Vincent Van Quickenborne will davon aber nichts wissen. Die Opfervereinigung Life4Brussels fürchtet mit Blick auf einen möglichen Rekurs vor dem Menschenrechtsgerichtshof bereits, dass die belgische Justiz den Prozess in den Sand setzen könnte.

Sie muss den Monsterprozess managen: Hauptrichterin Laurence Massart. Keystone

Ein letzter Kaffee, bevor sie die Bomben scharf stellten

Der Streit um die Leibesvisitationen ist noch nicht beigelegt, Hauptrichterin Massart aber liess die Jury in den vergangenen Tage in die minutiöse Aufarbeitung der beiden Bombenanschläge abtauchen.

Es ist eine nervenaufreibende Rekonstruktion, schreckliche Bilder vom Tatort und erschütternde Aussagen von Ersthelfern inklusive. Wiedergegeben werden Zeugenaussagen wie jene des Taxifahrers, der die drei Attentäter von ihrem Versteck an den Flughafen brachte. Geradezu bizarr wird es, als dieser vom Small Talk berichtet, in den ihn die Terroristen auf der 20-minütigen Fahrt verwickeln.

Nichts hätte auf ihre späteren Absichten hingedeutet. Nur die drei schweren Stofftaschen, von denen ein merkwürdig chemischer Geruch ausging, seien ihm aufgefallen. In ihnen befanden sich je rund 20 Kilo hochexplosiven TATP-Sprengstoff, garniert mit Schrauben und Metallstücken.

Die drei Attentäter im Brüsseler Flughafen, wenige Minuten vor den Explosionen. Auf den Gepäckwagen die Bomben in schwarzen Stofftaschen. Ganz rechts: Mohamed Abrini. zvg

In der Abflughalle angekommen, genehmigen sich die drei einen letzten Kaffee, bevor sie die Batterien einsetzten und die Bomben scharf stellten. Videoaufnahmen zeigen, wie die Attentäter sich auf den Anzeigetafeln die Schalter raussuchen, wo die Passagiere für die Flüge Richtung USA und Israel anstehen.

Wenig später, zwei Minuten vor 8 Uhr früh, ist es so weit: Der 29-jährige Ibrahim El Bakraoui sprengt sich im Eincheck-Bereich der Delta-Airline in die Luft. Zwölf Sekunden später ist der zweite Terrorist, der 25-jährige Najim Laachraoui, an der Reihe. 16 Menschen sterben, mehrere hundert werden verletzt. Mohamed Abrini, der dritte Attentäter, macht einen Rückzieher. Als die erste Explosion das Gebäude erschüttert, lässt er seinen Gepäckwagen stehen und rennt davon.

Chaotische Szenen unmittelbar nach den Explosionen am Flughafen. Keystone

Abrini, der wegen seiner Kopfbedeckung in den Tagen seiner Flucht nur «der Mann mit Hut» genannt wird, verlässt den Flughafen und begibt sich zu Fuss in die zehn Kilometer entfernte Stadt. Dort hat sich in der Metrostation Maelbeek bereits Khalid El Bakraoui, der Bruder eines der Flughafenattentäters, in die Luft gesprengt.

In der stark frequentierten U-Bahn-Station im Europaviertel werden über 130 Menschen schwer verletzt und 16 getötet. Unter ihnen My Atlegrim, eine 30-jährige Illustratorin von Kinderbüchern. Oder die 29-jährige Aline Bastin, die noch am Nachmittag einen Termin gehabt hätte, um den Kauf ihrer ersten eigenen Wohnung zu unterschreiben.

Die Telefone der Opfer klingelten noch Stunden nach dem Anschlag

Der Minenräumer Major Maarten Verburg ist einer der ersten am Tatort. Er, der bereits in Afghanistan gedient hatte, beschreibt die Szenerie als puren Horror: «Es war, als ob ich in die Hölle hinabgestiegen wäre», gibt er vor Gericht zu Protokoll.

Besonders erschüttert hat eine seiner Kolleginnen der Moment, als auf einmal die vielen Telefone der Opfer zu klingeln begannen. «Ich habe Nachrichten gelesen wie ‹Wo bist du?› und ‹Ich bitte dich, antworte mir!›», so die Polizistin Nathalie B. Sie hätte nicht anders gekonnt, als die Handys umzudrehen und auf lautlos zu stellen.

Die Angeklagten hören sich all dies aufmerksam an. Keiner zeigt eine erkennbare Gefühlsregung. Gemäss Prozessplan ist ihre Befragung Ende Februar angesetzt. Feststeht aber schon jetzt: Die meisten unter ihnen werden den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen.

Fünf der sieben wurden bereits in Frankreich wegen ihrer Verwicklung in die Pariser Anschläge vom November 2015 zu langen Haftstrafen verurteilt. Bei Salah Abdeslam, dem einzigen überlebenden Paris-Attentäter, lautet das Urteil lebenslänglich, was in seinem Fall wortwörtlich bis ans Lebensende bedeutet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen