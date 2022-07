Bodensee «Nach dem Knall fielen Kinder vom Himmel» – das Flugzeugunglück von Überlingen jährt sich zum 20. Mal Archivbilder: Reto Martin Vor 20 Jahren passierte eine der grössten Flugzeugkatastrophen Europas am Bodensee: Zwei Flugzeuge krachten ineinander und 72 Menschen kamen ums Leben. Betroffene erinnern sich an die schlimmsten Momente ihres Lebens. Raphael Rohner 0 Kommentare 01.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es ist kurz vor Mitternacht. Ein lauter Knall am Himmel ist weitherum zu hören. In der Nacht vom 1. Juli 2002 rennt Stefan Borkert, Reporter vom «St.Galler Tagblatt», ins Freie und schaut in den Nachthimmel. «Nichts zu sehen», erinnert er sich. Ein seltsames Gefühl beschlich ihn. Er lebte damals in Konstanz:

«Ich wusste sofort, dass irgendetwas Schlimmes passiert war.»

Dann klingelte schon das Telefon. Stefan Borkert machte sich sofort auf den Weg nach Überlingen, wurde unterwegs sogar geblitzt und stellte sich auf das Schlimmste ein. «Als ich in Überlingen eingetroffen bin, bestätigten sich meine Befürchtungen.» Trümmerteile lagen herum. Ein Triebwerk hatte sich in den Rasen im Garten eines Wohnhauses gegraben. «Die Bewohner waren völlig unter Schock.»

«Blaulichter, Sirenen und immer mehr Menschen kamen zusammen»

Wie durch ein Wunder wurde niemand am Boden verletzt. Inzwischen gab es Radiomeldungen über den Zusammenstoss zweier Flugzeuge am Nachthimmel über Überlingen. Reporter Borkert macht Interviews und fotografiert. Er erinnert sich heute, 20 Jahre danach, noch gut an diese Nacht: «Blaulichter, Sirenen und immer mehr Menschen kamen zusammen. Polizei und Rettungskräfte trafen ein. Helikopter kreisten in der Luft. Hundestaffeln fingen mit der Suche an.» Borkert fotografierte und hielt Momente fest, die ihn auch noch heute nicht loslassen.

Trümmerteile im Morgengrauen. Archivbild Ein brennendes Triebwerk der Unglücksmaschine. Archivbild Ein Fahrwerk der Tupolew liegt in einem Waldstück. Archivbild Archivbild

«Leichenteile lagen auf den Feldern, hingen in den Bäumen. Aufgebrochene Gepäckstücke, aus denen Kindersachen quollen, Kleidungsstücke und immer wieder Trümmerteile.» Und irgendwann hiess es dann, dass da noch ein Flugzeugwrack liege, einige Kilometer weiter nördlich.

«Das war das schlimmste Unglück, über das ich als Journalist bisher berichtet habe. Du musst lernen, mit den Bildern im Kopf zu leben.»

Zu Beginn hofften die Rettungskräfte noch, Überlebende zu finden, doch zeigte sich bald, dass niemand aus den Flugzeugen dieses Unglück überlebt hatte.

Später zeigte der Unfallbericht: Es war exakt 23 Uhr 35 Minuten und 32 Sekunden, als eine Tupolew der Bashkirian Airlines und eine DHL-Frachtmaschine in rund 10,5 Kilometern Höhe über dem Nordufer des Bodensees ineinander krachten. Es kam zu einem Missverständnis zwischen einem Fluglotsen der Skyguide in Zürich und den Piloten. Zwar waren beide Flugzeuge mit automatischem Kollisionswarnsystem (TCAS) ausgestattet, doch flogen die Piloten nicht danach. Der Fluglotse in Zürich bemerkte das Missverständnis erst viel zu spät und es kam zum Crash.

Details zum Flugzeugcrash bei Überlingen. Grafik: Erika Scholz

Menschen bis heute traumatisiert

Die Wrackteile der beiden Flugzeuge zerstreuten sich auf ein rund 30 Quadratkilometer grosses Gebiet bei Überlingen. Keiner der 71 Passagiere und Besatzungsmitglieder überlebten den Zusammenstoss. Unter den Opfern waren 49 Schulkinder aus Baschkirien, einer russischen Region im Ural. Sie waren auf dem Weg in die Sommerferien, als Belohnung für ihre gute Leistung. Der damalige Chef der Polizei, Hans-Peter Walser, hat in einem Interview gesagt, wie über Polizeifunk die Meldung kam:

«Es regnet Leichen vom Himmel!»

Spezialisten der Spurensicherung und der Feuerwehr stehen am Morgen vor den Trümmern der abgestürzten Passagiermaschine. Archivbild

Die Trümmer der beiden Flieger waren auf über 30 Quadratkilometer verteilt. Archivbild

«Erst bei Anbruch des Tages wurde das Ausmass der Zerstörung sichtbar», sagt Borkert, der damals die ganze Nacht unterwegs war. Die Polizei war mit rund 5000 Beamten im Einsatz und durchkämmte das Gebiet Meter für Meter.

Auch ein Landwirt erinnert sich an die Schreckensnacht. Er will aus Pietätsgründen nicht namentlich genannt werden: «Nach dem Knall fielen Kinder und Schrott vom Himmel! Das war schrecklich. Auch wenn ich heute, 20 Jahre nach dem Unglück, mit dem Traktor herumfahre, sehe ich überall noch Sachen herumliegen, auch wenn da gar nichts liegt. Wir fanden auch Wochen später noch Schrott und Überreste des Unglücks auf unseren Feldern.» Diese Katastrophe habe die Menschen enorm geprägt. In meinem Umfeld gehe es fast allen gleich. Viele Leute hätten noch heute Probleme beim Einschlafen oder leiden unter dem Trauma dieser Erlebnisse. «Meiner Freundin, die damals beim Rettungsdienst war, wird es heute noch schlecht, wenn sie ein Flugzeug hört.»

In diesen Feldern lagen die Trümmer- und Leichtenteile verstreut. Bild: Raphael Rohner

Diensthabender Fluglotse aus Rache erstochen

Geprägt hat das Unglück auch die Schweizer Flugsicherung Skyguide. Klaus Affholderbach, aktuell Sicherheitschef und Mitglied der Geschäftsleitung, erinnert sich noch genau an diesen Tag. Es war sein allererster Arbeitstag in dieser Funktion bei Skyguide: «Ich war auf dem Weg zur Arbeit und hörte im Radio vom Unglück. Dieser Moment hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt», sagt der heute 53-Jährige. Im ersten Moment habe er gedacht, dass er sich verhört habe.

Patrick Seeger/Keystone Reto Martin Patrick Seeger/Keystone Reto Martin

Dann kam er an seinem Arbeitsort in Genf an und bekam Gewissheit: Die Flieger seien zusammengeknallt.

«An diesem Tag ging absolut alles schief, was nur schiefgehen konnte. Es war ein absoluter Tiefpunkt.»

Skyguide kam nach der Kollision international nicht mehr aus den negativen Schlagzeilen heraus. Das Unternehmen musste mehrere Fehler zugeben und schliesslich wurden vier Skyguide-Mitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und erhielten Bewährungsstrafen. Der Fluglotse, der in der Unglücksnacht Dienst hatte, wurde aus Rache von einem russischen Vater und Ehemann in Zürich erstochen.

Ein Gedenkstein mit den Namen aller Opfer. Bild: Raphael Rohner

Sicherheitssysteme grundlegend überarbeitet

Affholderbach liess das Unglück die letzten 20 Jahre nicht los. «Ich habe den Fall die letzten anderthalb Jahre noch einmal bis ins kleinste Detail analysiert. Wir haben jetzt eine komplett andere Sicherheitskultur als damals. Heute arbeiten 50 Leute allein im Sicherheitsmanagement und der stetigen Überwachung aller Systeme.» Ein Ausfall eines Systems wie damals sei durch Redundanzen – also doppelte Absicherungen – kaum mehr möglich.

Eine Gedenkstätte mit menschengrossen Perlen aus Aluminium wurde an den Fundorten der Wracks vor einigen Jahren errichtet. Dort stehen die Namen aller 71 Opfer auf einer Gedenktafel. Am Jahrestag soll ein Gedenkanlass stattfinden.

Eine zerrissene Perlenkette als Symbol für die Opfer der Flugzeugkatastrophe. Bild: Raphael Rohner

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen