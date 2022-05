Bilanz UN-Menschenrechtskommissarin beendet sechstägigen China-Besuch Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren hat eine UN-Menschenrechtskommissarin in die Volksrepublik China besucht. Michelle Bachelets Reise sorgte bereits im Vorfeld für Kritik und auch an der abschliessenden Pressekonferenz konnte sie diese nicht mindern. 28.05.2022, 18.49 Uhr

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet an der Pressekonferenz nach ihrer China-Reise. AP

Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat am Samstag ihren umstrittenen Besuch in China beendet. Es habe sich dabei nicht um eine «Untersuchung» gehandelt, sagte Bachelet bei einer abschliessenden Pressekonferenz in der südchinesischen Stadt Guangzhou. Sie habe die chinesische Regierung dazu aufgefordert, ihre Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung zu überprüfen, damit diese internationalen Menschenrechtsstandards entsprechen. Generell hielt sich die ehemalige chilenische Präsidentin mit direkter Kritik deutlich zurück.